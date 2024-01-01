Символи вічності й серцебиття міста: сім миттєвостей останнього одеського тижня року

25 грудня

Природа наприкінці грудня подарувала можливість помилуватися взірцем стійкості: на кущі залишився один-єдиний листочок. Не улетів під час осінньо-зимових вітрів і навіть не пожовтів…

26 грудня

Біля чотирьох одеських мандаринових дерев з грудневими плодами-красенями на вулицi Грецькій людей зазвичай виникає одне питання: «Вони справжні?». Ви ж, звісно, вже знаєте відповідь…

27 грудня

У кав’ярні-музеї «Стара Одеса», що відкрилась цього року на розі Грецької та Красного провулку, можна зануритись у дивовижні таємниці та відчути серцебиття міста у моря.

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28 грудня

Поки вуличні вітрини нагадують, що зовсім скоро настане Новий рік, це молоде деревце на Кінній досі не попрощалося з літом і осінню.

29 грудня

На одеській Університетській… Ця асфальтна реклама під час жахіть війни – як нагадування усім нам: життя триває. Тримаймося!

30 грудня

Таке воно, наше сьогодення: новорічна ялинка на фоні понівеченого рашистським прильотом будинку на Молдаванці. До речі, цю ялиночку вже назвали незламною.

31 грудня

Цей патріотичний одеський балкон на головній вулиці міста люди також називають незламним.

Фото авторки