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Символи вічності й серцебиття міста: сім миттєвостей останнього одеського тижня року

Символи вічності й серцебиття міста: сім миттєвостей останнього одеського тижня року

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості останнього тижня 2023 року – з 25 по 31 грудня?

25 грудня

Природа наприкінці грудня подарувала можливість помилуватися взірцем стійкості: на кущі залишився один-єдиний листочок. Не улетів під час осінньо-зимових вітрів і навіть не пожовтів…

Фото дня, листик

26 грудня

Біля чотирьох одеських мандаринових дерев з грудневими плодами-красенями на вулицi Грецькій людей зазвичай виникає одне питання: «Вони справжні?». Ви ж, звісно, вже знаєте відповідь…

Фото дня, мандариновое дерево

27 грудня

У кав’ярні-музеї «Стара Одеса», що відкрилась цього року на розі Грецької та Красного провулку, можна зануритись у дивовижні таємниці та відчути серцебиття міста у моря.

Фото дня, кафе Старая Одесса

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28 грудня

Поки вуличні вітрини нагадують, що зовсім скоро настане Новий рік, це молоде деревце на Кінній досі не попрощалося з літом і осінню.

Фото дня, деревце на Конной

29 грудня

На одеській Університетській… Ця асфальтна реклама під час жахіть війни – як нагадування усім нам: життя триває. Тримаймося!

Фото дня, асфальтная реклама

30 грудня

Таке воно, наше сьогодення: новорічна ялинка на фоні понівеченого рашистським прильотом будинку на Молдаванці. До речі, цю ялиночку вже назвали незламною.

Фото Дня, несокрушимая елка на Молдаванке

31 грудня

Цей патріотичний одеський балкон на головній вулиці міста люди також називають незламним.

Фото дня, патриотический балкон

Фото авторки

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