Передноворічний настрій: у центрі Одеси «дозріли» мандарини, а на Таїрова виріс «ялиновий ліс» (фоторепортаж)

Сьогодні наші кореспонденти побували у центрі міста і не лише й зробили кілька передсвято-передноворічних фото.

Отже, центр Одеси, середина грудня… І що ми бачимо? Дерева, посипані новорічними фруктами – ароматними мандаринами. Ну, гаразд, може, і не настільки вже й ароматними, як на ринку, але погодьтеся, який настрій створюють!

А на Таїрова – своя атмосфера: тут відкрилися ялинкові базари. Чимось вони нагадують ялиновий ліс, правда?

А це Київський ринок. Теж у новорічному настрої: адже на прилавках – так-так, ті самі новорічні фрукти:

Сподіваємося, що хоч трохи передноворічного настрою прохолодним суботнім віялом ми вам все ж таки створили. І, сподіваємось, це подібних фоторепортажів у нас буде ще не один.

А раніше ми розповідали, як як піднімає настрій одеситам відомий арт-об’єкт – запорожець Луїджі.