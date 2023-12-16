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Передноворічний настрій: у центрі Одеси «дозріли» мандарини, а на Таїрова виріс «ялиновий ліс» (фоторепортаж)

Передноворічний настрій: у центрі Одеси «дозріли» мандарини, а на Таїрова виріс «ялиновий ліс» (фоторепортаж)

Все менше і менше часу залишається до Різдва і Нового року… І незважаючи на війну і воєнний стан більшість з нас чекають на ці свята з нетерпінням і, відповідно, на наших вулицях з’являється все більше «прикмет», мета яких – створити той самий передноворічний настрій. І Одеса – само собою не виняток.

Сьогодні наші кореспонденти побували у центрі міста і не лише й зробили кілька передсвято-передноворічних фото.

Мандарини в центрі Одеси

Отже, центр Одеси, середина грудня… І що ми бачимо? Дерева, посипані новорічними фруктами – ароматними мандаринами. Ну, гаразд, може, і не настільки вже й ароматними, як на ринку, але погодьтеся, який настрій створюють!

Одеса, мандаринове дерево

Мандаринові дерева в Одесі

Центр Одеси, грудень 2023

В Одесі "дозріли" мандарини

А на Таїрова – своя атмосфера: тут відкрилися ялинкові базари. Чимось вони нагадують ялиновий ліс, правда?

Ялинковий базар на Таїрова

Одеський ялинковий базар

А це Київський ринок. Теж у новорічному настрої: адже на прилавках – так-так, ті самі новорічні фрукти:

Київський ринок, грудень 2023

Сподіваємося, що хоч трохи передноворічного настрою прохолодним суботнім віялом ми вам все ж таки створили. І, сподіваємось, це подібних фоторепортажів у нас буде ще не один.

А раніше ми розповідали, як як піднімає настрій одеситам відомий арт-об’єкт – запорожець Луїджі.

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