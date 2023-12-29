Російська ракета прилетіла у житлову багатоповерхівку в Одесі: наслідки (фоторепортаж)

Сьогоднішня масована атака була першою за дуже тривалий термін. Такі потужні обстріли ми чули ще минулого року, коли росіяни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, аби залишити нас без світла і тепла.

А сьогодні російські ракети атакували житлові будинки, пологові, навчальні заклади.

Окрім домівок, росіяни сьогодні відібрали життя у трьох одеситів, які на час атаки знаходились у своїх квартирах.

Четвертий поверх багатоповерхівки вигорів зовсім. Там навіть не залишилося стін. Поверх нижче також вигорів.

Рятувальники просять людей забрати автівки з паркінгу, оскільки може обвалитися стіна.

У дворі житлового комплексу купи каміння, скла, вибитих вікон. Просто неба лежать дитячі іграшки.

У дворі зруйнованої багатоповерхівки було багато карет “швидкої”. Адже 17-поверхівки фахівці ДСНС врятували 23 особи.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини, серед них двоє дітей (хлопчик 6 років та 8 дівчинка років) та вагітна жінка. Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома.