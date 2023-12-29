Російська ракета прилетіла у житлову багатоповерхівку в Одесі: наслідки (фоторепортаж)

Для одеситів сьогоднішній ранок, 29 грудня, став жахливим і трагічним. Гучні вибухи лунали у всьому місті – росіяни атакували житло мирних одеситів ракетами.
Сьогоднішня масована атака була першою за дуже тривалий термін. Такі потужні обстріли ми чули ще минулого року, коли росіяни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, аби залишити нас без світла і тепла.
А сьогодні російські ракети атакували житлові будинки, пологові, навчальні заклади.
Окрім домівок, росіяни сьогодні відібрали життя у трьох одеситів, які на час атаки знаходились у своїх квартирах.
Четвертий поверх багатоповерхівки вигорів зовсім. Там навіть не залишилося стін. Поверх нижче також вигорів.
Рятувальники просять людей забрати автівки з паркінгу, оскільки може обвалитися стіна.
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У дворі житлового комплексу купи каміння, скла, вибитих вікон. Просто неба лежать дитячі іграшки.
У дворі зруйнованої багатоповерхівки було багато карет “швидкої”. Адже 17-поверхівки фахівці ДСНС врятували 23 особи.
Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини, серед них двоє дітей (хлопчик 6 років та 8 дівчинка років) та вагітна жінка. Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома.