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Грудень по-одеськи: про що розповідають вуличні вітрини? (фоторепортаж)

Грудень по-одеськи: про що розповідають вуличні вітрини? (фоторепортаж)

До Різдва залишилося… До Нового року залишилося… Та майже нічого не залишилося, бо час біжить швидко-швидко. Тож пройшлися ми по Одесі у розпалі грудня, аби побачити, як виглядають одеські вітрини перед святами. Чи воєнний стан скасував святковий декор?

Ви ще пам’ятаєте? Колись в Одесі проводився конкурс на найкращу новорічну вітрину. Якось так сталося: ще задовго до ковіда конкурс вже не проводився…

Тепер, на воєнному стані, звісно, аж ніяк не подібних конкурсів. Та святковий декор все частіше і частіше впадає в очі.

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Деякі вітрини прикрашені «по повній»: погляд не відвести, деякі – «скромно». Є такі, наче замислились: прикрашатись чи ні? А деякі немов повідомляють: під час війни – ніякого декору!..

Так, все по-різному, як і погляди людей на «оту мішуру» чи «оту красу» під час війни. А деякі перехожі взагалі очей не підіймають, проходячи повз отої «краси-мішури»: думають про щось своє, занурились у власні проблеми.

Одесские витрины, ветки
Витрина в Одессе
Одесские витрины, украшения
Одесские витрины, калина
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Одесские витрины, шарики
Одесские витрины, Европа
Одесские витрины, Пассаж

До речі, «Боже, яка краса!» я почула по дорозі не один раз. І посмішку на обличчях бачила, і одеське «це вже занадто» – теж. Навіть сперечання на тему «до чого тут ця іграшка?» почула.

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Одесские витрины, Аватар
Одесские витрины, манекен
Одесские витрины, дракон

Про що розповідають одеські вітрини?.. Про надію, перш за все. Про радість – навіть у тяжкі часи. Обіцяють знижки чи просто дарують зимову «картинку» дітям і дорослим. Вони намагаються підняти нам з вами настрій і, погодьтеся, їм це, хоч і не завжди, але все ж таки вдається.

Милуйтеся!..

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Одесские витрины, олень
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Одесские витрины,

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Фото авторки

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