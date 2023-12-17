Грудень по-одеськи: про що розповідають вуличні вітрини? (фоторепортаж)

Ви ще пам’ятаєте? Колись в Одесі проводився конкурс на найкращу новорічну вітрину. Якось так сталося: ще задовго до ковіда конкурс вже не проводився…

Тепер, на воєнному стані, звісно, аж ніяк не подібних конкурсів. Та святковий декор все частіше і частіше впадає в очі.

Деякі вітрини прикрашені «по повній»: погляд не відвести, деякі – «скромно». Є такі, наче замислились: прикрашатись чи ні? А деякі немов повідомляють: під час війни – ніякого декору!..

Так, все по-різному, як і погляди людей на «оту мішуру» чи «оту красу» під час війни. А деякі перехожі взагалі очей не підіймають, проходячи повз отої «краси-мішури»: думають про щось своє, занурились у власні проблеми.

До речі, «Боже, яка краса!» я почула по дорозі не один раз. І посмішку на обличчях бачила, і одеське «це вже занадто» – теж. Навіть сперечання на тему «до чого тут ця іграшка?» почула.

Про що розповідають одеські вітрини?.. Про надію, перш за все. Про радість – навіть у тяжкі часи. Обіцяють знижки чи просто дарують зимову «картинку» дітям і дорослим. Вони намагаються підняти нам з вами настрій і, погодьтеся, їм це, хоч і не завжди, але все ж таки вдається.

Милуйтеся!..

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