Новости Одессы и Одесской области

Символы вечности и сердцебиение города: семь мгновений последней в году одесской недели

Символы вечности и сердцебиение города: семь мгновений последней в году одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения последней недели года – с 25 по 31 декабря?

25 декабря

Природа в конце декабря подарила возможность полюбоваться образцом стойкости: на кусте остался один-единственный листик. Не улетел во время осенне-зимних ветров и даже не пожелтел…

Фото дня, листик

26 декабря

Возле четырех одесских мандариновых деревьев с декабрьскими плодами-красавцами на улице Греческой у людей обычно возникает один вопрос: «Они настоящие?». Вы, конечно, уже знаете ответ…

Фото дня, мандариновое дерево

27 декабря

В кафе-музее «Старая Одесса», открывшемся в этом году на углу Греческой и Красного переулка, можно окунуться в удивительные тайны и почувствовать сердцебиение города у моря.

Фото дня, кафе Старая Одесса

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

28 декабря

Пока уличные витрины напоминают, что совсем скоро наступит Новый год, это молодое деревце на Конной до сих пор не попрощалось с летом и осенью.

Фото дня, деревце на Конной

29 декабря

На одесской Университетской… Эта асфальтная реклама во время ужасов войны – как напоминание всем нам: жизнь продолжается!

Фото дня, асфальтная реклама

30 декабря

Такой он, наш сегодняшний день: новогодняя елка на фоне изувеченного рашистским прилетом дома на Молдаванке. Кстати, эту елочку уже назвали несокрушимой.

Фото Дня, несокрушимая елка на Молдаванке

31 декабря

Этот патриотический одесский балкон на главной улице города люди также называют несокрушимым.

Фото дня, патриотический балкон

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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