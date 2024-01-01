Символы вечности и сердцебиение города: семь мгновений последней в году одесской недели

25 декабря

Природа в конце декабря подарила возможность полюбоваться образцом стойкости: на кусте остался один-единственный листик. Не улетел во время осенне-зимних ветров и даже не пожелтел…

26 декабря

Возле четырех одесских мандариновых деревьев с декабрьскими плодами-красавцами на улице Греческой у людей обычно возникает один вопрос: «Они настоящие?». Вы, конечно, уже знаете ответ…

27 декабря

В кафе-музее «Старая Одесса», открывшемся в этом году на углу Греческой и Красного переулка, можно окунуться в удивительные тайны и почувствовать сердцебиение города у моря.

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28 декабря

Пока уличные витрины напоминают, что совсем скоро наступит Новый год, это молодое деревце на Конной до сих пор не попрощалось с летом и осенью.

29 декабря

На одесской Университетской… Эта асфальтная реклама во время ужасов войны – как напоминание всем нам: жизнь продолжается!

30 декабря

Такой он, наш сегодняшний день: новогодняя елка на фоне изувеченного рашистским прилетом дома на Молдаванке. Кстати, эту елочку уже назвали несокрушимой.

31 декабря

Этот патриотический одесский балкон на главной улице города люди также называют несокрушимым.

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