27 січня
– Яке сало! Краса! Картинка, а не сало! Скільки коштує?.. Двісті вісімдесят?.. Та ні, зважувати не треба. Я сало взагалі не їм…
28 січня
Будинок Лібмана – красень в центрі міста:
29 січня
На Приморському бульварі нагадують: сьогодні наступив рік Змії за китайським календарем:
30 січня
Біля кав’ярні на Гаванній: замість новорічних прикрас…
31 січня
І на що натякають ці одеські мініклумби?..
1 лютого
Проспект Українських героїв: «Книжка» ввечері:
2 лютого
На ринку біля полуниці:
– Як для лютого, то дешевенька…
Фото авторки