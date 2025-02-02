Фото дня в Одессе: змея на Приморском бульваре

27 січня

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

На ринку:

– Яке сало! Краса! Картинка, а не сало! Скільки коштує?.. Двісті вісімдесят?.. Та ні, зважувати не треба. Я сало взагалі не їм…

Фото дня в Одессе: сало на Привозе

28 січня

Будинок Лібмана – красень в центрі міста:

Фото дня в Одессе: дом Либмана

29 січня

На Приморському бульварі нагадують: сьогодні наступив рік Змії за китайським календарем:

Фото дня в Одессе: змея на Приморском бульваре

30 січня

Біля кав’ярні на Гаванній: замість новорічних прикрас…

Фото дня в Одессе: на Гаванной

31 січня

І на що натякають ці одеські мініклумби?..

Фото дня в Одессе: мини-клумбы

1 лютого

Проспект Українських героїв: «Книжка» ввечері:

Фото дня в Одессе: вечерняя Книжка

2 лютого

На ринку біля полуниці:

– Як для лютого, то дешевенька…

Фото дня в Одессе: дешевая клубника

Фото авторки

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