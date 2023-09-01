Одеський будинок Лібмана: реставраційні роботи продовжуються? (фотофакт)

На одеському будинку Лібмана знов ведуться роботи. На цей раз — на «висоті», там, де встановлені вази і де «проживають» старовинні статуї… Все це кореспондент «Одеського життя» побачив в перший день осені.

Багатостраждальний дім Лібмана з його довготривалим ремонтом майже позбувся «лісів» перед самим початком повномасштабної війни.

В серпні минулого року він представ перед нами вже зовсім без огорожі.

Красень!..

Та от нещодавно, в серпні вже цього року, в групі «Одеські краєзнавці» на Facebook нам показали, як виглядає верхня частина еркера будинку:

Незабаром рік як будинок залишили будівельники. Ми бачимо купол з темною діркою та статуї з відбитими руками! Низка останніх руйнувань пам’яток архітектури «кремлівськими визволителями» подовжила список будинків, які чекають на порятунок! Наша міська реставрація, образно кажучи, як статуї з відбитими руками на даху будинку Лібмана», —

пишуть краєзнавці.

Роботи зараз продовжуються.

Як це виглядає — дивіться на наших фото…

Фото: Марія Котова.