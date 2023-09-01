Новини Одеси та Одеської області

Одеський будинок Лібмана: реставраційні роботи продовжуються? (фотофакт)

Одеський будинок Лібмана: реставраційні роботи продовжуються? (фотофакт)

На одеському будинку Лібмана знов ведуться роботи. На цей раз — на «висоті», там, де встановлені вази і де «проживають» старовинні статуї… Все це кореспондент «Одеського життя» побачив в перший день осені.

Багатостраждальний дім Лібмана з його довготривалим ремонтом майже позбувся «лісів» перед самим початком повномасштабної війни.

В серпні минулого року він представ перед нами вже зовсім без огорожі.

Красень!..

Та от нещодавно, в серпні вже цього року, в групі «Одеські краєзнавці» на Facebook нам показали, як виглядає верхня частина еркера будинку:

Ремонт дома Либмана

Незабаром рік як будинок залишили будівельники. Ми бачимо купол з темною діркою та статуї з відбитими руками! Низка останніх руйнувань пам’яток архітектури «кремлівськими визволителями» подовжила список будинків, які чекають на порятунок! Наша міська реставрація, образно кажучи, як статуї з відбитими руками на даху будинку Лібмана», —

пишуть краєзнавці.

Роботи зараз продовжуються.

Ремонт дома Либмана

Як це виглядає — дивіться на наших фото…

 

Ремонт дома Либмана
Ремонт дома Либмана

Фото: Марія Котова.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати