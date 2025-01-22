Ми на Приморському бульварі під січневим дощем. Вечоріє, дощ все припускає, а деяким така погода чи непогода – в радість. Прогулюються собі нечисленні перехожі, навіть без парасольок, наче так і треба.

Зітхають поруч з пам’ятником Дюку: він, звісно, все ще закритий, причому давно. Та як до цього звикнути? Як до клятої війни звикнути, хоча вона триває вже майже три роки?..

Старовинний Приморський під січневим дощем здається якимось строгим та все одно привітним: свій же, рідний. Умивається собі дощиком, немов нагадує: усяка погода – в радість, навіть така. Та й чи перший січень «вітає» перехожих дощем?

Ще прикмета бульвару: ніяких зимових прикрас. Він наче й не помітив, що Новий рік. Може, тому й здається він суворим?..

А ось прикмету року – Змію – ми таки на бульварі побачили. Бо ж тут розташований «Світ змій». От ця Зміючка й працює собі рекламою. Доречно до року Змії, чи не так?

Звісно, не працює фунікулер, мало хто під дощем поспішає до Грецького чи Стамбульського парків…

До речі, нагадаємо, Потьомкінськими сходами пройтись можна, а от Тещин міст все ще закритий. Нагадаємо також, що під історичними одеськими Потьомкінськими сходами тепер є не тільки прохід між Грецьким та Стамбульським парками, а ще й сховище з… фортепіано. Є сховище й у Грецькому парку.

…А дощик собі поливає, вмиває старий одеський бульвар, наче й зовсім не січень на дворі, а пізня осінь…

Тримаймося!

Фото авторки