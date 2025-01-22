Приморский бульвар в январе
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Ми на Приморському бульварі під січневим дощем. Вечоріє, дощ все припускає, а деяким така погода чи непогода – в радість. Прогулюються собі нечисленні перехожі, навіть без парасольок, наче так і треба.

Зітхають поруч з пам’ятником Дюку: він, звісно, все ще закритий, причому давно. Та як до цього звикнути? Як до клятої війни звикнути, хоча вона триває вже майже три роки?..

Приморский бульвар в январе, у Дюка
Приморский бульвар в январе, фуникулер
Приморский бульвар в январе
Приморский бульвар в январе, самокатчица
Приморский бульвар в январе, прогулка

Старовинний Приморський під січневим дощем здається якимось строгим та все одно привітним: свій же, рідний. Умивається собі дощиком, немов нагадує: усяка погода – в радість, навіть така. Та й чи перший січень «вітає» перехожих дощем?

Ще прикмета бульвару: ніяких зимових прикрас. Він наче й не помітив, що Новий рік. Може, тому й здається він суворим?..

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А ось прикмету року – Змію – ми таки на бульварі побачили. Бо ж тут розташований «Світ змій». От ця Зміючка й працює собі рекламою. Доречно до року Змії, чи не так?

фоторепортаж Марии
Приморский бульвар в январе, пирамида
Приморский бульвар в январе, дождь
Приморский бульвар в январе, горсовет
Приморский бульвар в январе, коммунальщик
Приморский бульвар в январе, дерево

Звісно, не працює фунікулер, мало хто під дощем поспішає до Грецького чи Стамбульського парків…

До речі, нагадаємо, Потьомкінськими сходами пройтись можна, а от Тещин міст все ще закритий. Нагадаємо також, що під історичними одеськими Потьомкінськими сходами тепер є не тільки прохід між Грецьким та Стамбульським парками, а ще й сховище з… фортепіано. Є сховище й у Грецькому парку.

…А дощик собі поливає, вмиває старий одеський бульвар, наче й зовсім не січень на дворі, а пізня осінь…

Тримаймося!

Приморский бульвар в январе, музей
Приморский бульвар в январе, прохожие
Приморский бульвар в январе, Дюк закрыт
Приморский бульвар в январе, мокрый асфальт
Приморский бульвар в январе 2025 г.
Приморский бульвар в январе, газон

Фото авторки

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