Фото дня в Одессе: змея на Приморском бульваре

27 января

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

На рынке:

– Какое сало! Красота! Картинка, а не сало! Сколько стоит? Двести восемьдесят?.. Да нет, взвешивать не надо. Я сало вообще не ем…

Фото дня в Одессе: сало на Привозе

28 января

Дом Либмана – красавец в центре города:

Фото дня в Одессе: дом Либмана

29 января

На Приморском бульваре напоминают: сегодня наступил год Змеи по китайскому календарю:

Фото дня в Одессе: змея на Приморском бульваре

30 января

Возле кафе на Гаванной: вместо новогодних украшений…

Фото дня в Одессе: на Гаванной

31 января

И на что намекают эти одесские мини-клумбы?

Фото дня в Одессе: мини-клумбы

1 февраля

Проспект Украинских героев: «Книжка» вечером:

Фото дня в Одессе: вечерняя Книжка

2 февраля

На рынке возле клубники:

– Как для февраля, то дешевенькая…

Фото дня в Одессе: дешевая клубника

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