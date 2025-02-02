27 января
– Какое сало! Красота! Картинка, а не сало! Сколько стоит? Двести восемьдесят?.. Да нет, взвешивать не надо. Я сало вообще не ем…
28 января
Дом Либмана – красавец в центре города:
29 января
На Приморском бульваре напоминают: сегодня наступил год Змеи по китайскому календарю:
30 января
Возле кафе на Гаванной: вместо новогодних украшений…
31 января
И на что намекают эти одесские мини-клумбы?
1 февраля
Проспект Украинских героев: «Книжка» вечером:
2 февраля
На рынке возле клубники:
– Как для февраля, то дешевенькая…
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