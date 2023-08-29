Новий базар: цікаві штучки старого одеського ринку (фоторепортаж)

«Підемо на Новий»: так кажуть ті, хто «робить базар» у центрі міста. Слово «базар» чи «ринок» при цьому не вимовляють. Та й не треба. По-перше, і так зрозуміло, по-друге, він одночасно зветься і базаром, і ринком… Сьогодні ми не про ціни на Новому, а про різні рекламні штучки старого-старого одеського ринку.

Де на Новому ринку зустріти «пам’ятник» Черчиллю?

Нецікавих ринків в Одесі, звісно, немає. Але ж Новий все більше й більше намагається прикраситися так, аби у вас виникло бажання хоча б ближче підійти до товару. Оці різні одеські штучки — майже на кожному кроці. Бо ж відомо, що на Новому все за феншуєм, як і навколо базару.

Так, центральна алея з її зручними лавочками сьогодні майже пуста. Бо ж так сталося, що цьогорічне немилосердно пекуче сонце не дає змоги присісти…

Тоді хоч пройдемося, помилуємося. А милуватися є чим на нашому Новому: тут вам і «скульптури» Бендера з Кісою зустрінуться. І хоча ці персонажі обожнюють мандрувати ринком, ви у їхніх пошуках ще й Черчилля, Орнеллу Муті й інших героїв зустрінете… Де? Та де завгодно. Бо ж відомо: сьогодні вони тут, завтра — там. Такий собі квест виходить для тих, хто в темі.

Новий ринок: трохи новорічних прикрас у спекотний день

От, наприклад, український Бичок сьогодні — у корпусі, а завтра, може, ви його десь біля якоїсь кав’ярні зустрінете.

Кав’ярні Нового ринку — це затишок, відпочинок і місце зустрічей. Тут обговорюються місцеві новини, трапляються коротенькі суперечки…

О, ці назви маленьких крамниць, ці написи, ці штучки! «Товар обличчям» на Новому — це щось. Ви тільки придивіться до деяких «героїв», навіть якщо вони зовсім не артоб’єкти, а лише манекени.

Хоча ніяке «лише» тут недоречно. Ну от навіть «ознаки» Нового року, які ми зустріли в цю серпневу спеку у м’ясо-молочному корпусі!.. От скажете: «Просто забули прибрати». О, ні, це не про Новий ринок! Це нам так настрій хоч трохи підіймають, а ще нагадують: час біжить дуже-дуже швидко…

А ще натякають, що треба постійно посміхатися, хоча б через силу. Тому й усі рекламні «штучки» Нового базару завжди зроблені з гумором.

В чому ми й переконались (дивіться фото) в «черговий» спекотний день на воєнному стані…

Марія Котова

Фото авторки