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Новий базар: цікаві штучки старого одеського ринку (фоторепортаж)

Новий базар: цікаві штучки старого одеського ринку (фоторепортаж)

«Підемо на Новий»: так кажуть ті, хто «робить базар» у центрі міста. Слово «базар» чи «ринок» при цьому не вимовляють. Та й не треба. По-перше, і так зрозуміло, по-друге, він одночасно зветься і базаром, і ринком… Сьогодні ми не про ціни на Новому, а про різні рекламні штучки старого-старого одеського ринку.

Де на Новому ринку зустріти «пам’ятник» Черчиллю?

Нецікавих ринків в Одесі, звісно, немає. Але ж Новий все більше й більше намагається прикраситися так, аби у вас виникло бажання хоча б ближче підійти до товару. Оці різні одеські штучки — майже на кожному кроці. Бо ж відомо, що на Новому все за феншуєм, як і навколо базару.

новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса

Так, центральна алея з її зручними лавочками сьогодні майже пуста. Бо ж так сталося, що цьогорічне немилосердно пекуче сонце не дає змоги присісти…

Тоді хоч пройдемося, помилуємося. А милуватися є чим на нашому Новому: тут вам і «скульптури» Бендера з Кісою зустрінуться. І хоча ці персонажі обожнюють мандрувати ринком, ви у їхніх пошуках ще й Черчилля, Орнеллу Муті й інших героїв зустрінете… Де? Та де завгодно. Бо ж відомо: сьогодні вони тут, завтра — там. Такий собі квест виходить для тих, хто в темі.

новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса

Новий ринок: трохи новорічних прикрас у спекотний день

От, наприклад, український Бичок сьогодні — у корпусі, а завтра, може, ви його десь біля якоїсь кав’ярні зустрінете.

Кав’ярні Нового ринку — це затишок, відпочинок і місце зустрічей. Тут обговорюються місцеві новини, трапляються коротенькі суперечки…

О, ці назви маленьких крамниць, ці написи, ці штучки! «Товар обличчям» на Новому — це щось. Ви тільки придивіться до деяких «героїв», навіть якщо вони зовсім не артоб’єкти, а лише манекени.

новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса

Хоча ніяке «лише» тут недоречно. Ну от навіть «ознаки» Нового року, які ми зустріли в цю серпневу спеку у м’ясо-молочному корпусі!.. От скажете: «Просто забули прибрати». О, ні, це не про Новий ринок! Це нам так настрій хоч трохи підіймають, а ще нагадують: час біжить дуже-дуже швидко…

А ще натякають, що треба постійно посміхатися, хоча б через силу. Тому й усі рекламні «штучки» Нового базару завжди зроблені з гумором.

В чому ми й переконались (дивіться фото) в «черговий» спекотний день на воєнному стані…

новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса

Марія Котова

Фото авторки

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