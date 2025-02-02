Люди проходять повз. Дехто фотографує, дехто просто цікавиться:

– Це він чи вона?..

– А зовсім поруч на Дерибасівській стояла корова Роміна. Пам’ятаєте?

– Звісно, пам’ятаємо… Стільки років стояла. Одежу змінювала.

– А цей кінь… Це він замість Роміни?..

– Та хтозна… Мабуть, обов’язково якась домашня тваринка повинна у центрі бути. Не знаю, як вам, а мені кінь подобається… От би ще йому вбрання змінювали… Було б цікаво. Особливо дітям. Моя донька Роміну обожнювала…

Далі люди почали згадувати, коли ж це Роміна «з’їхала» з Дерибасівської. Згадали тільки одне: це було до ковіда та війни…

Нагадуємо: Роміна поїхала з Дерибасівської у перший день останнього місяця осені 2020 Року.

Ну а поки що милуємося (ну це вже кому як) коником:

Фото авторки