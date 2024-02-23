Ціни на Привозі 23 лютого: «що за полуниця?» та «де ви ловили рибу?»

Привоз у майже весняному лютому: сонечко з вітром, настрій – як у кого… Комусь картопля «дуже подорожчала», комусь – «коли вже справжні весняні продукти з’являться?»
Людей, як завжди, багато: гомін, тихі бесіди «за головне»…
Якого року народження полуниця?
Біля полуниці – купа людей:
– Звідки?
– З Грузії?
– А турецької немає?
– В мене немає.
– І як?
– Що як?
– Ціна як?
– Триста гривень.
– Триста?.. Скуштувати можна?
– Ні.
– Що за полуниця, якщо не можна скуштувати? Ще за таку ціну?.. Та взагалі я її купляти й не збирався. Ще невідомо, якого вона року народження…
– Де ви ловили цю рибу?
– Я рибу не ловлю. Я її продаю.
– То ж звідки риба?
– Зі ставків Одеської області.
– А точніше можете адресу назвати?
Жінка, що стояла поруч, не втрималась:
– Ви ще адресу продавця запитайте… От приходять на Привоз, аби голову комусь задурити.
– А ви приходите тільки купляти?
– Звісно! Ну, якщо питання є, то питаю.
– Ну і я питаю… Це ж Привоз. Так звідки риба?
Послухали, посміхнулись. Тепер – до справ.
Що з цінами на овочі та фрукти на одеському Привозі
Овочі (ціни за один кілограм)
- картопля – 25-40 грн;
- цибуля – 20-25 грн;
- помідори – 70-110 грн;
- буряк – 25-30 грн;
- кабачки – 90-120 грн;
- огірки – 90-170 грн;
- солодкий перець – 120-160 грн;
- баклажани – 120-130 грн;
- капуста – 20-30 грн;
- часник – 100-150 грн;
- морква – 20-30 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.
Фрукти (ціни за один кілограм):
- яблука – 20-35 грн;
- банани – 45-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 90-150 грн;
- лимони – 40-60 грн;
- мандарини – 30-80 грн;
- апельсини – 55-80 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
яйця (десяток) – 45-85 грн;
бринза – 160-220 грн;
сир – 80-100 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 250-270 грн;
- теляча шия – 200-210 грн;
- ребра – 140-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 190-200 грн;
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 70-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- короп – 90-130 грн.
Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 16 лютого: буряк з куркою та «страшний вхід» до корпусу.
Фото авторки