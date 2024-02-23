Ціни на Привозі 23 лютого: «що за полуниця?» та «де ви ловили рибу?»

Якого року народження полуниця?

Біля полуниці – купа людей:

– Звідки?

– З Грузії?

– А турецької немає?

– В мене немає.

– І як?

– Що як?

– Ціна як?

– Триста гривень.

– Триста?.. Скуштувати можна?

– Ні.

– Що за полуниця, якщо не можна скуштувати? Ще за таку ціну?.. Та взагалі я її купляти й не збирався. Ще невідомо, якого вона року народження…

– Де ви ловили цю рибу?

– Я рибу не ловлю. Я її продаю.

– То ж звідки риба?

– Зі ставків Одеської області.

– А точніше можете адресу назвати?

Жінка, що стояла поруч, не втрималась:

– Ви ще адресу продавця запитайте… От приходять на Привоз, аби голову комусь задурити.

– А ви приходите тільки купляти?

– Звісно! Ну, якщо питання є, то питаю.

– Ну і я питаю… Це ж Привоз. Так звідки риба?

Послухали, посміхнулись. Тепер – до справ.

Що з цінами на овочі та фрукти на одеському Привозі

Овочі (ціни за один кілограм)

картопля – 25-40 грн;

цибуля – 20-25 грн;

помідори – 70-110 грн;

буряк – 25-30 грн;

кабачки – 90-120 грн;

огірки – 90-170 грн;

солодкий перець – 120-160 грн;

баклажани – 120-130 грн;

капуста – 20-30 грн;

часник – 100-150 грн;

морква – 20-30 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.

Фрукти (ціни за один кілограм):

яблука – 20-35 грн;

банани – 45-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 90-150 грн;

лимони – 40-60 грн;

мандарини – 30-80 грн;

апельсини – 55-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 45-85 грн;

бринза – 160-220 грн;

сир – 80-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 250-270 грн;

теляча шия – 200-210 грн;

ребра – 140-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-180 грн;

шия – 190-200 грн;

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-120 грн;

судак – 180-240 грн;

короп – 90-130 грн.

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