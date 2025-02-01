Як мені ця мигичка набридла!
На Привозі мокро. Хтось каже: «Як мені ця мигичка набридла!», хтось скаржиться: «Ми в цьому році сніг не бачили», хтось відповідає на це: «У вас більше ніяких скарг на життя немає?»…
Дві подруги у м’ясо-молочному корпусі:
― Дивись, що робиться. Здається, люди на Привоз прийшли тільки за бринзою та копченими ковбасами. Не пройти. Може, ціни знизились?..
― Нічого вони не знизились. Ти ще скажи, що копчене м’ясо та бринзу з сиром безплатно роздають…
― А що?.. Зробили б таку акцію, я б не заперечувала…
Чоловік, що пробирається повз двох жіночок чує це:
― О, на Привозі вже казки розповідають про якісь безплатні акції!.. І чого тільки тут не почуєш!
Ну а що там з цінами?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля — 35-45 грн;
- цибуля — 15-35 грн;
- помідори — 60-100 грн;
- буряк — 30-40 грн;
- кабачки — 35-60 грн;
- огірки — 90-120 грн;
- солодкий перець — 60-100 грн;
- баклажани — 50-80 грн;
- капуста — 40-60 грн;
- часник — 100-140 грн;
- морква — 30-40 грн;
- зелень у пучках — від 15-25 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):
- яблука — 30-50 грн;
- груші — 50-110 грн;
- банани — 50-70 грн;
- грейпфрути — 60-80 грн;
- гранати — 80-100 грн;
- лимони — 50-80 грн;
- малина — 100-120 грн;
- виноград ― 70-120 грн;
- хурма ― 90-180 грн;
- мандарини ― 60-90 грн;
- апельсини ― 60-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) — 45-90 грн;
- бринза — 190-250 грн;
- сир — 80-150 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина:
- задня частина — 240-260 грн;
- теляча шия — 200-220 грн;
- ребра — 120-150 грн.
- антрекот — 180-200 грн;
Свинина:
- задня частина — 160-170 грн;
- шия — 200-220 грн;
- лопатка — 130-150 грн;
- ребра — 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 80-200 грн.
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:
- товстолобик — 50-100 грн;
- карасі — 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 130-180 грн;
- короп — 70-120 грн.
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