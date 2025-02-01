Як мені ця мигичка набридла!

На Привозі мокро. Хтось каже: «Як мені ця мигичка набридла!», хтось скаржиться: «Ми в цьому році сніг не бачили», хтось відповідає на це: «У вас більше ніяких скарг на життя немає?»…

Дві подруги у м’ясо-молочному корпусі:

― Дивись, що робиться. Здається, люди на Привоз прийшли тільки за бринзою та копченими ковбасами. Не пройти. Може, ціни знизились?..

― Нічого вони не знизились. Ти ще скажи, що копчене м’ясо та бринзу з сиром безплатно роздають…

― А що?.. Зробили б таку акцію, я б не заперечувала…

Чоловік, що пробирається повз двох жіночок чує це:

― О, на Привозі вже казки розповідають про якісь безплатні акції!.. І чого тільки тут не почуєш!

Ну а що там з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля — 35-45 грн;

цибуля — 15-35 грн;

помідори — 60-100 грн;

буряк — 30-40 грн;

кабачки — 35-60 грн;

огірки — 90-120 грн;

солодкий перець — 60-100 грн;

баклажани — 50-80 грн;

капуста — 40-60 грн;

часник — 100-140 грн;

морква — 30-40 грн;

зелень у пучках — від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):

яблука — 30-50 грн;

груші — 50-110 грн;

банани — 50-70 грн;

грейпфрути — 60-80 грн;

гранати — 80-100 грн;

лимони — 50-80 грн;

малина — 100-120 грн;

виноград ― 70-120 грн;

хурма ― 90-180 грн;

мандарини ― 60-90 грн;

апельсини ― 60-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) — 45-90 грн;

бринза — 190-250 грн;

сир — 80-150 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

задня частина — 240-260 грн;

теляча шия — 200-220 грн;

ребра — 120-150 грн.

антрекот — 180-200 грн;

Свинина:

задня частина — 160-170 грн;

шия — 200-220 грн;

лопатка — 130-150 грн;

ребра — 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 80-200 грн.

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

товстолобик — 50-100 грн;

карасі — 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 130-180 грн;

короп — 70-120 грн.

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