Як мені ця мигичка набридла!

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

На Привозі мокро. Хтось каже: «Як мені ця мигичка набридла!», хтось скаржиться: «Ми в цьому році сніг не бачили», хтось відповідає на це: «У вас більше ніяких скарг на життя немає?»…

Дві подруги у м’ясо-молочному корпусі:

― Дивись, що робиться. Здається, люди на Привоз прийшли тільки за бринзою та копченими ковбасами. Не пройти. Може, ціни знизились?..

― Нічого вони не знизились. Ти ще скажи, що копчене м’ясо та бринзу з сиром безплатно роздають…

― А що?.. Зробили б таку акцію, я б не заперечувала…

Чоловік, що пробирається повз двох жіночок чує це:

― О, на Привозі вже казки розповідають про якісь безплатні акції!.. І чого тільки тут не почуєш!

Ну а що там з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

привоз
  • картопля — 35-45 грн;
  • цибуля — 15-35 грн;
  • помідори — 60-100 грн;
  • буряк — 30-40 грн;
  • кабачки — 35-60 грн;
  • огірки — 90-120 грн;
  • солодкий перець — 60-100 грн;
  • баклажани — 50-80 грн;
  • капуста — 40-60 грн;
  • часник — 100-140 грн;
  • морква — 30-40 грн;
  • зелень у пучках — від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):

привоз
  • яблука — 30-50 грн;
  • груші — 50-110 грн;
  • банани — 50-70 грн;
  • грейпфрути — 60-80 грн;
  • гранати — 80-100 грн;
  • лимони — 50-80 грн;
  • малина — 100-120 грн;
  • виноград ― 70-120 грн;
  • хурма ― 90-180 грн;
  • мандарини ― 60-90 грн;
  • апельсини ― 60-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

привоз
  • яйця (десяток) — 45-90 грн;
  • бринза — 190-250 грн;
  • сир — 80-150 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

привоз

Яловичина-телятина:

  • задня частина — 240-260 грн;
  • теляча шия — 200-220 грн;
  • ребра — 120-150 грн.
  • антрекот — 180-200 грн;

 Свинина:

  • задня частина — 160-170 грн;
  • шия — 200-220 грн;
  • лопатка — 130-150 грн;
  • ребра — 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 80-200 грн.
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

привоз
  • товстолобик — 50-100 грн;
  • карасі — 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 130-180 грн;
  • короп — 70-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі наприкінці січня: «Що, знов яйця подорожчали?!»

Фото авторки

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою