3 лютого

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Отакий солодкий папуга-корсар оселився на Преображенській:

Фото дня в Одессе: попугай-корсар

4 лютого

Вірі Холодній подарували квіти та… шматок хліба:

Фото дня в Одессе: подарок для Веры Холодной

5 лютого

Найкраща прикраса? Звісно, бавовна!

Фото дня в Одессе: бавовна в музее

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6 лютого

На Привозі:

– «Голубцова» – це сорт такий? Чи, може, ваше прізвище?

– Я подібні питання весь день чую… От люблю я жартівників!

Фото дня в Одессе: на Привозе

7 лютого

Кіт-гігант – прикраса Дерибасівської:

Фото дня в Одессе: на Дерибасовской

8 лютого

Десь ще зимові прикраси, а на Грецькій – літо…

Фото дня в Одессе: на Греческой

9 лютого

Напередодні Дня Святого Валентина закохуються навіть ціни:

Фото дня в Одессе: влюбленные цены

Фото авторки

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