3 лютого
Отакий солодкий папуга-корсар оселився на Преображенській:
4 лютого
Вірі Холодній подарували квіти та… шматок хліба:
5 лютого
Найкраща прикраса? Звісно, бавовна!
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6 лютого
– «Голубцова» – це сорт такий? Чи, може, ваше прізвище?
– Я подібні питання весь день чую… От люблю я жартівників!
7 лютого
Кіт-гігант – прикраса Дерибасівської:
8 лютого
Десь ще зимові прикраси, а на Грецькій – літо…
9 лютого
Напередодні Дня Святого Валентина закохуються навіть ціни:
Фото авторки