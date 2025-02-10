3 февраля

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Вот такой сладкий попугай-корсар поселился на Преображенской:

Фото дня в Одессе: попугай-корсар

4 февраля

Вере Холодной подарили цветы и… кусок хлеба:

Фото дня в Одессе: подарок для Веры Холодной

5 февраля

Лучшее украшение? Конечно, хлопок!

Фото дня в Одессе: бавовна в музее

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6 февраля

На Привозе:

– «Голубцова» – это сорт такой? Или, может, ваша фамилия?

– Я подобные вопросы целый день слышу… Вот люблю я шутников!

Фото дня в Одессе: на Привозе

7 февраля

Кот-гигант – украшение Дерибасовской:

Фото дня в Одессе: на Дерибасовской

8 февраля

Где-то еще зимние украшения, а на Греческой – лето…

Фото дня в Одессе: на Греческой

9 февраля

Перед Днем Святого Валентина влюбляются даже цены:

Фото дня в Одессе: влюбленные цены

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