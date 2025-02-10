3 февраля
Вот такой сладкий попугай-корсар поселился на Преображенской:
4 февраля
Вере Холодной подарили цветы и… кусок хлеба:
5 февраля
Лучшее украшение? Конечно, хлопок!
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6 февраля
– «Голубцова» – это сорт такой? Или, может, ваша фамилия?
– Я подобные вопросы целый день слышу… Вот люблю я шутников!
7 февраля
Кот-гигант – украшение Дерибасовской:
8 февраля
Где-то еще зимние украшения, а на Греческой – лето…
9 февраля
Перед Днем Святого Валентина влюбляются даже цены:
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