Молода капуста у лютому

– І що це в вас така капуста «дешевенька»?

– Бо молода.

– Молода капуста у лютому?

– Так, рання вона.

– Може, й молода черешня знайдеться?

– У мене немає. Пошукайте, може й знайдете…

«Молоду черешню» (де ще таке почуєш?) ми не знайшли. Може, шукали погано…

А що з цінами на початку лютого на нашому Привозі?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 30-45 грн;

цибуля – 15-35 грн;

помідори – 60-100 грн;

буряк – 30-40 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огірки – 90-120 грн;

солодкий перець – 60-100 грн;

баклажани – 50-80 грн;

капуста – 60-80 грн; (є і по 100 грн);

часник – 100-140 грн;

морква – 30-40 грн;

зелень у пучках – від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 30-50 грн;

груші – 50-110 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 80-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарини – 50-90 грн;

апельсини – 50-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 40-90 грн;

бринза – 190-250 грн;

сир – 80-150 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-170 грн;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 130-150 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 50-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-180 грн;

короп – 70-120 грн.

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