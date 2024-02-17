Лютий по-одеськи: свято пухнастих міських талісманів

А ми пройшлися вулицями міста у лютому, аби побачити, як же відзначають своє свято наші європейські одеські талісмани-пухнастики.

Бо ж ми особливі: в нас навіть власна Котяча тропа є! А з початком війни патріотичні котики на фасадах підіймають і дух, і настрій!

«Не журись, в кота гроші завелись», – віщає настінний напис на бульварі Жванецького. Не знаю, як з грішми, а от хвостатики бульвару добре знають: завдяки добрим людям вони голодними не залишаться!

Що ж до свята, то настрій у вуличних хвостатиків, як у людей: у кожного – свій! От, наприклад, у Міському саду котики горді та спокійні. Це ж справжній психологічний «етюд»: сидить собі котик чи кішечка на лавці, придивляється на тебе. Присядеш поруч – вона й вухом не поведе.

Так, звісно, вони дуже різні: полохливі й жваві, ніжні й сердиті. А які ж вони артисти! Як вміють «зіграти в вельми зголоднілого»!

До речі, двоє моїх знайомих на вуличну прогулянку без сухого корму для котів не виходять. А сусідка навіть повчає: зустріти котика і не погладити його – погана прикмета.

Чи така картинка: продавчиня на базарі власним місцем поступилась котику. Я його фотографую, а вона каже: «Ви ж тільки його не налякайте…»

О, ці вуличні пухнасті талісмани! Ці «вирази облич» у всьому діапазоні! А яке почуття власної гідності!

Зі святом, одеські хвостатики! Залишайтесь нашими талісманами!..

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Фото авторки