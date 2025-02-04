Пройшлися ввечері серцем міста. Отакої! Хтось співає на радість (кому як) перехожим, хтось навіть намагається танцювати… Що за пора року? Здається, зима: от і багато закладів все ще прикрашені зимовими прикрасами, наче той Новий рік в нас вічний…

Але десь вже можна побачити прикраси до Дня закоханих (не за горами!). Та й це ще не все: осінні прикраси теж зустрічаються.

От тільки літньої спеки немає. А так – усі пори року зустрінуться вам по дорозі, наче у казці.

О, ці одеські прикраси! Тут вам кінь у повний зріст зустрінеться, тут – товстий красень-кіт, а поруч ще щось новеньке, іноді навіть не зовсім зрозуміле. І все це – не тільки реклама.

Ой, не тільки! Це – намагання підняти вам настрій у наші важкі часи, зробити хоча б щось, аби ви усміхнулись, навіть коли так важко на душі. Навіть коли скоро три роки цій клятій повномасштабній війні. Навіть коли лютий трохи глузує з нас.

Тримаймося!..

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Фото авторки