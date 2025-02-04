Февраль с Одессе
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Пройшлися ввечері серцем міста. Отакої! Хтось співає на радість (кому як) перехожим, хтось навіть намагається танцювати… Що за пора року? Здається, зима: от і багато закладів все ще прикрашені зимовими прикрасами, наче той Новий рік в нас вічний…

Але десь вже можна побачити прикраси до Дня закоханих (не за горами!). Та й це ще не все: осінні прикраси теж зустрічаються.

Февраль в центре Одессы, кафе
Февраль в центре Одессы, елки
Февраль в центре Одессы, цветы
Февраль в центре Одессы, украшения
Февраль в центре Одессы, цветы в горшках

От тільки літньої спеки немає. А так – усі пори року зустрінуться вам по дорозі, наче у казці.

О, ці одеські прикраси! Тут вам кінь у повний зріст зустрінеться, тут – товстий красень-кіт, а поруч ще щось новеньке, іноді навіть не зовсім зрозуміле. І все це – не тільки реклама.

Февраль в центре Одессы, кот
Февраль в центре Одессы, на Дерибасовской
Февраль в центре Одессы, мороженое
Февраль в центре Одессы, фотозона
Февраль в центре Одессы, витрина кафе
Февраль в центре Одессы, кустарник

Ой, не тільки! Це – намагання підняти вам настрій у наші важкі часи, зробити хоча б щось, аби ви усміхнулись, навіть коли так важко на душі. Навіть коли скоро три роки цій клятій повномасштабній війні. Навіть коли лютий трохи глузує з нас.

Тримаймося!..

Февраль в центре Одессы, после дождя
Февраль в центре Одессы, 2025 г.
Февраль с Одессе
Февраль в центре Одессы,
Февраль в центре Одессы, лужи

Читайте також:

Фото авторки

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою