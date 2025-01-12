Фото дня в Одессе: новогодняя аптека

6 січня

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Вічнозелена ялинка у Літньому театрі Міського саду:

Фото дня в Одессе: новогодний Горсад

7 січня

Дерибасівська: важлива розмова…

Фото дня в Одессе: на Дерибасовсой

8 січня

Горобцям сподобалось новорічне дерево у Міському саду

Фото дня в Одессе: в Горсаду

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9 січня

Привоз після зимових свят: иасортимент великий, покупців мало.

Фото дня в Одессе: Привоз после праздников

10 січня

Парад ялинок в одеському Пасажі:

Фото дня в Одессе: в Пассаже

11 січня

На ринок – з домашніми улюбленцями:

Фото дня в Одессе: на рынке

12 січня

Жінка в одеській аптеці:

– У вас тут така новорічно-казкова краса, що я навіть забула, за якими ліками прийшла…

Фото дня в Одессе: новогодняя аптека

Фото авторки

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