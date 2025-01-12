6 січня
Вічнозелена ялинка у Літньому театрі Міського саду:
7 січня
Дерибасівська: важлива розмова…
8 січня
Горобцям сподобалось новорічне дерево у Міському саду…
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9 січня
Привоз після зимових свят: иасортимент великий, покупців мало.
10 січня
Парад ялинок в одеському Пасажі:
11 січня
На ринок – з домашніми улюбленцями:
12 січня
Жінка в одеській аптеці:
– У вас тут така новорічно-казкова краса, що я навіть забула, за якими ліками прийшла…
Фото авторки