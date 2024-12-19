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Одеський Пасаж: зимова казка під час війни (фоторепортаж)

Одеський Пасаж: зимова казка під час війни (фоторепортаж)

Легендарний одеський Пасаж в ці грудневі дні перетворився на казку. Сюди треба завітати хоча б для того, аби хоч ненадовго забути про війну та все, що з нею пов’язано.

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Зануритись у легенду?.. Вам – у Пасаж. Таки справжня зимова казка. От помилувались ви з дитиною головною ялинкою – і поспішайте сюди, в куточок старовинної Одеси, де створили, здається, все можливе, аби зробити вам хоча б щось приємне.

Вход в Пассаж
Предновогодний одесский Пассаж
Предновогодний одесский Пассаж, елки и снеговик
Предновогодний одесский Пассаж, елки
Предновогодний одесский Пассаж, лепнина
Предновогодний одесский Пассаж, вечер

– Мамо, тут же казка! Давай тут довго-довго гуляти, – хлопчик тягне маму до ялинок, підіймає голову та дивиться на старовині скульптури, що сяють різдвяно-новорічними вогнями.

Таки казка. Сюди зараз треба приходити, коли вже вечоріє – все здається таємничим, немов новорічна вистава у театрі.

Та, ні, то не театр, а саме життя. Наше життя, яке навчило в важкі часи шукати красу, аби хоча б на трохи відволіктися від повномасштабної війни, від повітряних тривог і болючих новин…

Предновогодний одесский Пассаж, елка
Предновогодний одесский Пассаж, улочка
Предновогодний одесский Пассаж, свечи
Предновогодний одесский Пассаж, шары
Предновогодний одесский Пассаж, витрины

Святковий одеський Пасаж… Його легенди зараз немов оживають, дарують сподівання. І, здається, кожна прикрашена ялинка встановлена тут, аби біля неї ви загадали своє єдине особливе бажання… А ще здається, що тут можна згадати і про власні мрії. Ну чи хоча б посміхнутися, побачивши, як старовинний одеський Пасаж з його легендарною історією на очах перетворився на особливу зимову святкову красу…

Як це все виглядає – дивіться на наших світлинах.

Предновогодний одесский Пассаж, посетители
Предновогодний одесский Пассаж, елка и подарки
Предновогодний одесский Пассаж, витрина
Предновогодний одесский Пассаж, декор
Предновогодний одесский Пассаж, огоньки
Предновогодний одесский Пассаж, зеркало

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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