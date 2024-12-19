Одеський Пасаж: зимова казка під час війни (фоторепортаж)

Зануритись у легенду?.. Вам – у Пасаж. Таки справжня зимова казка. От помилувались ви з дитиною головною ялинкою – і поспішайте сюди, в куточок старовинної Одеси, де створили, здається, все можливе, аби зробити вам хоча б щось приємне.

– Мамо, тут же казка! Давай тут довго-довго гуляти, – хлопчик тягне маму до ялинок, підіймає голову та дивиться на старовині скульптури, що сяють різдвяно-новорічними вогнями.

Таки казка. Сюди зараз треба приходити, коли вже вечоріє – все здається таємничим, немов новорічна вистава у театрі.

Та, ні, то не театр, а саме життя. Наше життя, яке навчило в важкі часи шукати красу, аби хоча б на трохи відволіктися від повномасштабної війни, від повітряних тривог і болючих новин…

Святковий одеський Пасаж… Його легенди зараз немов оживають, дарують сподівання. І, здається, кожна прикрашена ялинка встановлена тут, аби біля неї ви загадали своє єдине особливе бажання… А ще здається, що тут можна згадати і про власні мрії. Ну чи хоча б посміхнутися, побачивши, як старовинний одеський Пасаж з його легендарною історією на очах перетворився на особливу зимову святкову красу…

Як це все виглядає – дивіться на наших світлинах.

Фото авторки