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Головна ялинка Одеси: мініярмарок та побажання воєнного часу

Головна ялинка Одеси: мініярмарок та побажання воєнного часу

Біля головної ялинки міста на вулиці Дерибасівській утворився святковий мініярмарок. Тут тепер не тільки вітаються зі Святим Миколаєм, а й купують представлені товари.

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Святковий настрій на Дерибасівській…. Діти в захваті, дорослі теж задоволені. Все ж зимові свята ― найулюбленіші! Ну а поруч (це ж Одеса!) з головною ялинкою-красунею вже утворився мініярмарок. Навіть електромобілі, що запрошують на екскурсії по місту, розташовані тут, на «святковому» місці.

Тут можна купити різноманітні сувеніри, повітряні кульки на всякий смак, солодку вату, навіть випити чашечку кави чи чаю у розташованому поруч вагончику. Ще одна маленька ялинка, можливість погратися з кроликами (їх чомусь багато хто називає зайчиками), музика і все таке інше.

Відчуття свята тут особливе. Ялинка переливається вогниками, Святий Миколай вітає майже кожного, навіть кульки якісь особливо казкові…

― Наче й війни немає, ― можна почути від відвідувачів.

Але…

Але про війну забути неможливо. І треба таки придивитися, якими побажаннями (на мініплакатах та новорічних іграшках) прикрашена головна ялинка Одеси.

«Пам’ятай, якою ціною ти досі живий…», «У світлі свят не забувай про тих, хто в темряві полону…» ― ці та багато інших написів з побажаннями та закликами стали ще однією сторінкою одеських зимових свят на воєнному стані…

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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