Новини Одеси та Одеської області

Ціни на Привозі після зимових свят: «А де покупці?»

Ціни на Привозі після зимових свят: «А де покупці?»

Зимові свята – позаду. Привоз зустрічає великим асортиментом. А ось покупців поменшало.

«Вже наїлися чи гроші скінчились?»

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…Жіночка питає супутницю:

– Це мені здається, чи людей таки поменшало?

– Мабуть, вже наїлися?

– Та ні. Мабуть, вже гроші скінчились. Людей менше – картопля дешевше. Ти помітила?..

Картошка на Привозе

***
– Ти диви, люди калачі купують! Це що таке? На яке Різдво? Старе, нове чи ще якесь?

– Ну вирішила людина калачика з’їсти! Тобі що?

– Та мені нічого. В мене Різдво минулого року було. 25 грудня. Як у людей.

– То якщо я святкую по-старому, я вже не людина?!

Виникає невеличка суперечка, коли «справжнє» Різдво. У кожного – свої аргументи. Тут виникає питання про Старий Новий рік. Аргументи – теж різні…

А що ж там з цінами на Привозі?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 35-45 грн;
  • цибуля – 20-35 грн;
  • помідори – 30-100 грн;
  • буряк – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 90-120 грн;
  • солодкий перець – 40-70 грн;
  • баклажани – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.
Овощи на Привозе
Привоз: цены на овощи
Привоз: картошка-морковка

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 65-100 грн;
  • апельсини – 70-110 грн.
Фрукты на Привозе
На Привозе: овощи-фрукты
Фрукты на Привозе в январе

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 30-90 грн;
  • бринза – 180-250 грн;
  • сир – 80-140 грн.
Цены на яйца на Привозе, январь 2025
Одесский Привоз: разнообразие брынзы
Одесский Привоз: мясо и сало

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн.
  • антрекот – 180-200 грн;

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • короп – 70-120 грн.
Рыба на Привозе
Одесский Привоз: цены на рыбу

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Марія Котова PROFILE
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