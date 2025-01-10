Ціни на Привозі після зимових свят: «А де покупці?»

«Вже наїлися чи гроші скінчились?»

…Жіночка питає супутницю:

– Це мені здається, чи людей таки поменшало?

– Мабуть, вже наїлися?

– Та ні. Мабуть, вже гроші скінчились. Людей менше – картопля дешевше. Ти помітила?..

***

– Ти диви, люди калачі купують! Це що таке? На яке Різдво? Старе, нове чи ще якесь?

– Ну вирішила людина калачика з’їсти! Тобі що?

– Та мені нічого. В мене Різдво минулого року було. 25 грудня. Як у людей.

– То якщо я святкую по-старому, я вже не людина?!

Виникає невеличка суперечка, коли «справжнє» Різдво. У кожного – свої аргументи. Тут виникає питання про Старий Новий рік. Аргументи – теж різні…

А що ж там з цінами на Привозі?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 35-45 грн;

цибуля – 20-35 грн;

помідори – 30-100 грн;

буряк – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огірки – 90-120 грн;

солодкий перець – 40-70 грн;

баклажани – 30-45 грн;

капуста – 45-60 грн;

часник – 100-140 грн;

морква – 30-40 грн;

зелень у пучках – від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 30-50 грн;

груші – 50-110 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 80-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарини – 65-100 грн;

апельсини – 70-110 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 30-90 грн;

бринза – 180-250 грн;

сир – 80-140 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн.

антрекот – 180-200 грн;

Свинина

задня частина – 160-170 грн;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 50-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

короп – 70-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на одеському Привозі на початку року: «Та де ж поділася картопля?!»

Фото авторки