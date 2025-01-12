Две пожилые женщины дышат свежим воздухом:

– Как будто уже отпраздновали… Вот праздники за праздниками, словно и тихо, а все равно три года уже не праздничное настроение.

– Ну и зря… Живая же. Вот, гуляем…

– Как-то очень уж тихо…

Женщины решают пройтись на Дерибасовскую, чтобы «поднять настроение»… Ну, настроение – это такое. А вот ощущение праздника можно найти и среди тишины. Вот, например, никто не спешит убирать новогодние украшения. А среди продающихся на Торговой цветов все еще можно приобрести новогодние букеты.

Кстати, ни дня не отдыхал и не отдыхает небольшой «филиал» Староконки на той же Торговой… Что-то такое «давне-винтажное» здесь всегда найдешь. Или просто полюбуешься.

На тихих воскресных улицах – не только вещевые мини-базарчики, но и «подорожная» торговля. Фрукты-овощи… Такие себе (тоже «филиалы») рынков.

А погода как будто улыбается: тепло, даже без ветра, вот и ловит взгляд зеленые уголки. А уголков тех много.

Присматриваешься к веточкам на деревьях: листики с прошлого года еще можно найти. А кажется, что это они проклюнулись уже в этом году… Да нет, ведь только январь на дворе. Третий военный январь по-одесски… Держимся!..

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