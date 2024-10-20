Новини Одеси та Одеської області

Що відбувалося в Одесі на тижні: McDonald’s закрився, а в музеї оселився чудовий «звір»

Що відбувалося в Одесі на тижні: McDonald’s закрився, а в музеї оселився чудовий «звір»

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 14 по 20 жовтня?

14 жовтня

McDonald’s на Дерибасівській вже «одягли» у паркан. Аби люди не сумували, плакат на паркані сповіщає: «Ми закрилися на ремонт, щоб стати краще».

Фото дня: МакДональдз закрыт

15 жовтня

На одеському ринку; «Бакалійні товари?.. А м’яса чи рибки для мене часом не знайдеться?»

Фото дня: талисман Нового базара

16 жовтня

Отакій «звір» завітав до одного з одеських музеїв. Як бачите, дуже зацікавився експонатами…

Фото дня: посетитель музея

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

17 жовтня

У центрі міста: одесити не втомлюються зізнаватися один одному у коханні:

Фото дня: признание в любви

18 жовтня

На одеських ринках вже нагадують: Новий рік– не за горами. До речі, 2025-й – рік Змії.

Фото дня: скоро Новый год

19 жовтня

У Літньому театрі Міського саду – благодійний студентський ярмарок під живу музику:

Фото дня: в Летнем саду Горсада

20 жовтня

Мега-кіт, який нещодавно оселився на Дерибасівській, вже готовий зустрічати Хелловін:

Фото дня: на Дерибасовской

Фото авторки

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk