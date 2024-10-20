Що відбувалося в Одесі на тижні: McDonald’s закрився, а в музеї оселився чудовий «звір»

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 14 по 20 жовтня?
14 жовтня
McDonald’s на Дерибасівській вже «одягли» у паркан. Аби люди не сумували, плакат на паркані сповіщає: «Ми закрилися на ремонт, щоб стати краще».
15 жовтня
На одеському ринку; «Бакалійні товари?.. А м’яса чи рибки для мене часом не знайдеться?»
16 жовтня
Отакій «звір» завітав до одного з одеських музеїв. Як бачите, дуже зацікавився експонатами…
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17 жовтня
У центрі міста: одесити не втомлюються зізнаватися один одному у коханні:
18 жовтня
На одеських ринках вже нагадують: Новий рік– не за горами. До речі, 2025-й – рік Змії.
19 жовтня
У Літньому театрі Міського саду – благодійний студентський ярмарок під живу музику:
20 жовтня
Мега-кіт, який нещодавно оселився на Дерибасівській, вже готовий зустрічати Хелловін:
Фото авторки