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Ціни на Привозі у другій половині жовтня: справжні сині – фіолетові

Ціни на Привозі у другій половині жовтня: справжні сині – фіолетові

Ось і друга половина жовтня… Біжимо на Привоз, а він, здається, якщо і змінюється, то тільки одежею на продавцях і покупцях. Привоз собі вирує, дарує різні враження і можливість прикупити «щось подешевше».

Чому їх називають синіми?

Синенькие на Привозе-2

Поки хтось вже звично у цьому році радіє, що сині (звісно, баклажани) у цьому році дешеві, покупець вирішив з’ясувати:

– І чому це сині так називаються? Вони ж фіолетові.

З цього й почалась дискусія:

– Бувають й інших кольорів.

– То не справжні.

– Як це не справжні?! Вони й маже червоними бувають, зеленими, іншими.

– А звуться синіми…

– То тільки в Одесі так звуться – «синенькі».

– Червоні сині?.. Може, то помідори були?

– Ви мене за дурня вважаєте?

Продавець довго тримався, слухаючи про кольори «справжніх синіх», потім не витримав:

– Ви купувати сині збираєтесь? Якщо ні, то з’ясовувати відносини йдіть в інше місце.

– Які там відносини? Ми ж про ваші сині.

– А вони в мене класичні, що не бачите?

Перший покупець знов питає про своє:

– І чому фіолетові баклажани звуться синіми?..

– Чому, чому… Бо фіолетові сині – справжні…

Привоз в октябре, синие

А тепер – про сьогоднішні справжні ціни на Привозі.

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 30-35 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 35-90 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 20-35 грн;
  • огірки – 40-80 грн;
  • солодкий перець – 30-60 грн;
  • баклажани – 25-30 грн;
  • капуста – 35-50 грн;
  • часник – 130-140 грн;
  • морква – 25-30 грн;
  • зелень у пучках – від 15-20 грн.
На Привозе в октябре
Привоз в октябре, помидоры
Привоз в октябре, овощи
Овощи на Привозе
Перец на Привозе
Привоз: овощи-фрукты

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 25-40 грн;
  • груші – 35-80 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 70-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • персики – 50-120 грн;
  • сливи – 20-45 грн;
  • абрикоси – 70-80 грн;
  • кавуни – 10-12 грн;
  • дині – 25-35 грн;
  • виноград – 50-90 грн.
Яблоки на Привозе
Виноград на Привозе
Овощи и фрукты на Привозе в октябре

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 38-80 грн;
  • бринза – 160-250 грн;
  • сир – 80-120 грн.
Молочная продукция на Привозе
Привоз: молочный корпус

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

На Привозе: сало-колбаса

Свинина

  • задня частина – 170-180 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Цены на рыбу на одесском Привозе

  • товстолобик – 80-110 грн;
  • карасі – 50-80 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 120-190 грн;
  • короп – 60-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на жовтневому Привозі: «А помідори ще будуть?»

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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