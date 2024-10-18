Ціни на Привозі у другій половині жовтня: справжні сині – фіолетові

Ось і друга половина жовтня… Біжимо на Привоз, а він, здається, якщо і змінюється, то тільки одежею на продавцях і покупцях. Привоз собі вирує, дарує різні враження і можливість прикупити «щось подешевше».
Чому їх називають синіми?
Поки хтось вже звично у цьому році радіє, що сині (звісно, баклажани) у цьому році дешеві, покупець вирішив з’ясувати:
– І чому це сині так називаються? Вони ж фіолетові.
З цього й почалась дискусія:
– Бувають й інших кольорів.
– То не справжні.
– Як це не справжні?! Вони й маже червоними бувають, зеленими, іншими.
– А звуться синіми…
– То тільки в Одесі так звуться – «синенькі».
– Червоні сині?.. Може, то помідори були?
– Ви мене за дурня вважаєте?
Продавець довго тримався, слухаючи про кольори «справжніх синіх», потім не витримав:
– Ви купувати сині збираєтесь? Якщо ні, то з’ясовувати відносини йдіть в інше місце.
– Які там відносини? Ми ж про ваші сині.
– А вони в мене класичні, що не бачите?
Перший покупець знов питає про своє:
– І чому фіолетові баклажани звуться синіми?..
– Чому, чому… Бо фіолетові сині – справжні…
А тепер – про сьогоднішні справжні ціни на Привозі.
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 30-35 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 35-90 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 20-35 грн;
- огірки – 40-80 грн;
- солодкий перець – 30-60 грн;
- баклажани – 25-30 грн;
- капуста – 35-50 грн;
- часник – 130-140 грн;
- морква – 25-30 грн;
- зелень у пучках – від 15-20 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 25-40 грн;
- груші – 35-80 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 70-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- персики – 50-120 грн;
- сливи – 20-45 грн;
- абрикоси – 70-80 грн;
- кавуни – 10-12 грн;
- дині – 25-35 грн;
- виноград – 50-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 38-80 грн;
- бринза – 160-250 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 170-180 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 80-110 грн;
- карасі – 50-80 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 120-190 грн;
- короп – 60-120 грн.
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