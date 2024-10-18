Ціни на Привозі у другій половині жовтня: справжні сині – фіолетові

Чому їх називають синіми?

Поки хтось вже звично у цьому році радіє, що сині (звісно, баклажани) у цьому році дешеві, покупець вирішив з’ясувати:

– І чому це сині так називаються? Вони ж фіолетові.

З цього й почалась дискусія:

– Бувають й інших кольорів.

– То не справжні.

– Як це не справжні?! Вони й маже червоними бувають, зеленими, іншими.

– А звуться синіми…

– То тільки в Одесі так звуться – «синенькі».

– Червоні сині?.. Може, то помідори були?

– Ви мене за дурня вважаєте?

Продавець довго тримався, слухаючи про кольори «справжніх синіх», потім не витримав:

– Ви купувати сині збираєтесь? Якщо ні, то з’ясовувати відносини йдіть в інше місце.

– Які там відносини? Ми ж про ваші сині.

– А вони в мене класичні, що не бачите?

Перший покупець знов питає про своє:

– І чому фіолетові баклажани звуться синіми?..

– Чому, чому… Бо фіолетові сині – справжні…

А тепер – про сьогоднішні справжні ціни на Привозі.

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 30-35 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 35-90 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 20-35 грн;

огірки – 40-80 грн;

солодкий перець – 30-60 грн;

баклажани – 25-30 грн;

капуста – 35-50 грн;

часник – 130-140 грн;

морква – 25-30 грн;

зелень у пучках – від 15-20 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 25-40 грн;

груші – 35-80 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

персики – 50-120 грн;

сливи – 20-45 грн;

абрикоси – 70-80 грн;

кавуни – 10-12 грн;

дині – 25-35 грн;

виноград – 50-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 38-80 грн;

бринза – 160-250 грн;

сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 170-180 грн;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 80-110 грн;

карасі – 50-80 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 120-190 грн;

короп – 60-120 грн.

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