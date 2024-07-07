«Ти моє чорне і біле»: старий одеський фасад прикрасили позитивними малюнками (фото)

Стінописи з’явились не так вже й давно, як розповіла мені місцева жителька. Жінка каже, що вони, такі позитивні й милі, стали прикрасою старої невеличкої прибудови. Тепер погляд притягують, очам приємно…

Так, ще трохи позитиву під час війни… Стінопис по-одеськи у важкі часи став зовсім іншим. Ми раділи кожному новому патріотичному пухнастику і, впевнена, будемо радіти ще.

Але ці два стінописи інші… Вони про любов і мирне життя. Це своєрідне зізнання в коханні, незважаючи ні на воєнний час, ні на все, що так майже докорінно змінило наше життя.

Ви ж тільки вчитайтесь: «Я люблю тільки тебе, Богом дану мені, моє серце палає! Ти моє чорне і біле… Ти – моя (далі йде знак вічності)»…

А сама настінна картина – це Одеса, така різна, знайома й не знайома. Але, перш за все, сповнена сонцем і радістю. І головним – надією!..

Стінопис з другого боку – трохи інший. Але (ви ж тільки придивіться!) – наш, одеський, і теж позитивний. А ще – трохи загадковий…

Тож додаємо вам ще трохи позитива. До речі, а ви вже бачили ці два невеличкі стінописи на розі двох вулиць в історичному центрі міста?..

Фото авторки