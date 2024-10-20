Что происходило в Одессе на неделе: McDonald’s закрылся, а в музее поселился дивный «зверь»

14 октября

McDonald’s на Дерибасовской уже закрыт забором. Чтобы люди не очень печалились по этому поводу, плакат на заборе гласит: «Мы закрылись на ремонт, чтобы стать лучше».

15 октября

На одесском рынке: «Бакалейные товары?.. А мяса или рыбки для меня случайно не найдется?»

16 октября

Вот какой «зверь» решил посетить один из одесских музеев. Как видите, очень заинтересовался экспонатами…

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17 октября

В центре города: одесситы не устают признаваться друг другу в любви:

18 октября

На одесских рынках уже напоминают: Новый год– не за горами. Кстати, 2025-й – год Змеи.

19 октября

В Летнем театре Горсада – благотворительная студенческая ярмарка под живую музыку:

20 октября

Мега-кот, который недавно поселился на Дерибасовской, уже готов встречать Хэллоуин:

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