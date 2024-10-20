Что происходило в Одессе на неделе: McDonald’s закрылся, а в музее поселился дивный «зверь»

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 14 по 20 октября?
14 октября
McDonald’s на Дерибасовской уже закрыт забором. Чтобы люди не очень печалились по этому поводу, плакат на заборе гласит: «Мы закрылись на ремонт, чтобы стать лучше».
15 октября
На одесском рынке: «Бакалейные товары?.. А мяса или рыбки для меня случайно не найдется?»
16 октября
Вот какой «зверь» решил посетить один из одесских музеев. Как видите, очень заинтересовался экспонатами…
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17 октября
В центре города: одесситы не устают признаваться друг другу в любви:
18 октября
На одесских рынках уже напоминают: Новый год– не за горами. Кстати, 2025-й – год Змеи.
19 октября
В Летнем театре Горсада – благотворительная студенческая ярмарка под живую музыку:
20 октября
Мега-кот, который недавно поселился на Дерибасовской, уже готов встречать Хэллоуин:
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