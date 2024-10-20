Новости Одессы и Одесской области

Что происходило в Одессе на неделе: McDonald’s закрылся, а в музее поселился дивный «зверь»

Что происходило в Одессе на неделе: McDonald’s закрылся, а в музее поселился дивный «зверь»

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 14 по 20 октября?

14 октября

McDonald’s на Дерибасовской уже закрыт забором. Чтобы люди не очень печалились по этому поводу, плакат на заборе гласит: «Мы закрылись на ремонт, чтобы стать лучше».

Фото дня: МакДональдз закрыт

15 октября

На одесском рынке: «Бакалейные товары?.. А мяса или рыбки для меня случайно не найдется?»

Фото дня: талисман Нового базара

16 октября

Вот какой «зверь» решил посетить один из одесских музеев. Как видите, очень заинтересовался экспонатами…

Фото дня: посетитель музея

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

17 октября

В центре города: одесситы не устают признаваться друг другу в любви:

Фото дня: признание в любви

18 октября

На одесских рынках уже напоминают: Новый год– не за горами. Кстати, 2025-й – год Змеи.

Фото дня: скоро Новый год

19 октября

В Летнем театре Горсада – благотворительная студенческая ярмарка под живую музыку:

Фото дня: в Летнем саду Горсада

20 октября

Мега-кот, который недавно поселился на Дерибасовской, уже готов встречать Хэллоуин:

Фото дня: на Дерибасовской

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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