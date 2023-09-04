Роман Мехур: 25-річний воїн повертається до повноцінного життя, став батьком та мріє про протез

Роман Мехур — кулеметник-розвідник 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, який у квітні 2022 року втратив праву руку і обидві ноги. Переживши клінічну смерть, воїн мужньо переніс понад 60 операцій та намагається повернутися до повноцінного життя.

Раніше «Одеське життя» розповідало про долю цього 25-річного воїна, який сьогодні з родиною мешкає в селі Бобрик Другий Любашівської громади. Роман опановує протези, які йому поставили в Національному реабілітаційному центрі «Незламні» у Львові.

Найперше, що він зробив, ставши на ноги, — пішов з пасинком Сергійком рибалити на Кодиму. Не оминає Роман і благодійні акції, щоб пожертвувати кошти для своїх побратимів.

У червні втілилася в життя одна із заповітних мрій Романа — він став батьком. Дружина Валентина, з якою Роман розписався в Одеському шпиталі, народила чарівну донечку.

А ще мужній захисник мріє про біонічний протез руки, який відновлює рухливість та дрібну моторику. З його допомогою він зможе брати дрібні предмети, займатися ручною роботою, доглядати себе та водити автомобіль.

Ціна сучасних удосконалених протезів варіюється від 5 до 50 тисяч доларів. У родини інваліда таких коштів немає. Роман сподівається, що віднайдеться щедрий меценат, який йому в цьому допоможе.

Варто нагадати, що Роман — уродженець невеличкого села Косарівщина Роменського району, що на Сумщині. Строкову проходив у 28-й ОМБр, а потім вирішив пов’язати своє життя зі Збройними силами України, підписавши відповідний контракт. Дев’ять місяців воював у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донеччині. З початком повномасштабного вторгнення рашистської армади захищав населені пункти Миколаївської області. Тоді Одеська бригада вистояла, не давши оркам захопити місто корабелів та відкрити шлях ворогу на рідну Одесу. У кровопролитних боях багато воїнів загинуло, чимало, як і Романа Мехура, скалічено.

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