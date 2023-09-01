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Як юрист став волонтером і встигає допомагати в трьох областях України

Як юрист став волонтером і встигає допомагати в трьох областях України

Артем Булгару – український гагауз. Народився на півдні Одещини, в Ізмаїльському районі. З початком великої війни він зупинив діяльність своєї юридичної фірми та відкрив благодійний фонд.

У співпраці з подібними волонтерськими організаціями Артем розгорнув широку діяльність у трьох областях на півдні України, зокрема забезпечуючи людей гарячим хлібом та питною водою.

На роздачі гарячого хліба в Миколаєві

Роздача хліба в Миколаєві

Роздача хліба в Миколаєві

– Година-півтори – весь процес. Замішується тісто, потім відстоюється, випікається і розкладається по пакетах. Це займає приблизно півтори години, — каже Тетяна Мамчур, співпрацівниця модульної пекарні у Миколаєві. — Під час війни треба ще більше любити людей та співчувати їм. Тут багато переселенців. Усі вони приходять щодня та отримують допомогу.

У черзі за свіжим запашним хлібом, як завжди, багато людей. Майже всі вже знають один одного. В кожного – своя історія пережитого.

– Ми – переселенці. Приїхали з Луганської області, а зараз мешкаємо тут. Приходимо, щоб випити чаю, отримати хліб. Він дуже смачний, усе добре. Але ми тут живемо в очікуванні, коли звільнять наш дім, тоді й поїдемо. Швидше б ця війна закінчилася, – майже зі сльозами на очах каже Людмила, отримавши духмяний хліб.

Поруч з нею дід Федір. Він намагається шуткувати: 

– У мене є дві сусідки-бабусі. Одній вісімдесят два роки, іншій — вісімдесят п’ять. Я наймолодший, виходить. Вони кажуть: «Давай, діду, принеси нам хліба». Ось і доводиться бігати.

— Армії треба допомагати – ось у чому справа. Ми також допомагаємо, чим можемо. І щоразу, коли поповнюємо рахунок на телефоні, донатимо на ЗСУ по 100 гривень, — каже дід Андрій, який вже потоваришував із дідом Федором.

Дід Федір (ліворуч) із дідом Андрієм та його дружиною

Дід Федір (ліворуч) із дідом Андрієм та його дружиною

Протягом останнього року Артем Булгару п’ять-шість днів на тиждень у дорозі. Сьогодні він також у Миколаєві: 

— Тут ми роздаємо гарячі обіди, чай, каву, свіжий хліб, що випікається у нашій пекарні. Сама пекарня – модульна, вона працює автономно. Її можна встановити де завгодно. Ми роздаємо хліб не тільки тут, а й надсилаємо його до Херсонської області. Надаємо громадським організаціям, які до нас звертаються — це різні структури, що об’єднують людей із інвалідністю, служба соціального захисту та організації, які опікуються сиротами.

Після початку повномасштабної війни в Україні Артем Булгару створив благодійний фонд «Буджак реліф» та забезпечує гуманітарною допомогою всіх, хто потребує її на півдні країни.

— На початку волонтерської діяльності я почав знайомитися з фондами та волонтерськими організаціями. Трохи згодом налагодив контакти зі своїми турецькими партнерами. Фонд «IBC» – це турецький благодійний фонд. Ми почали працювати разом, відкрили у Болграді гуманітарний хаб. Зараз працюємо у трьох областях: Одеській, Миколаївській та Херсонській, — розповідає волонтер. 

У Миколаєві майже рік тому встановлено шелтер, який є пунктом незламності. Взимку сюди приходило близько 1000 людей щодня, а влітку – від 600 до 800 осіб. Усі вони отримують тут різну допомогу.

Шелтер у Миколаєві також є місцем єднання. Сюди люди приходять поспілкуватися, знайти підтримку та однодумців.

Вода щодня їде до Херсону

Вода для Херсонщини

Вода для Херсонщини

У квітні цього року благодійний фонд Артема почав системно працювати і в Херсоні. А після шостого червня, завдяки донорам та небайдужим людям, Артем розгорнув там більш потужну діяльність і встановив великі бочки з питною водою.

— Цей проект ми започаткували в Херсоні, але згодом розширили його ще на частину Миколаївської області – Баштанківську та Снігурівську громади. У Херсоні встановлено сім резервуарів для води загальною місткістю 30 тонн. Щодня туди привозить воду наша автівка. Тож ми поповнюємо запаси води в усіх резервуарах не тільки на Херсонщині, а й на Миколаївщині, — показує результати своєї діяльності волонтер. А поруч — мешканці Херсону.

Вода для Херсонської області

Вода для Херсонської області

–  У нас дуже великі проблеми із питною водою. Із крана її пити неможливо. Ми дуже вдячні, що нам у зручному місці встановили бочку. Вона захована за будинком, щоб трохи убезпечити від прильотів. Тож ми дуже вдячні за допомогу. Все буде Україна! Разом — до перемоги! – каже пані Наталя.

А в Артема Булгару — нові плани і пошук можливостей збільшити обсяги гуманітарної допомоги, щоб якомога більше людей змогли отримувати все необхідне.

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Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ

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