Роман Мехур: 25-летний воин возвращается к полноценной жизни, стал отцом и мечтает о протезе

Роман Мехур — пулеметчик-разведчик 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, который в апреле 2022 года потерял правую руку и обе ноги. Пережив клиническую смерть, воин мужественно перенес более 60 операций и пытается вернуться к полноценной жизни.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о судьбе этого 25-летнего воина, который сегодня с семьей проживает в селе Бобрик Второй Любашевской громады. Роман осваивает протезы, которые ему поставили в Национальном реабилитационном центре «Незламні» во Львове.

Первое, что он сделал став на ноги, — пошел с пасынком Сережкой рыбачить на Кодыму. Не обходит Роман и благотворительные акции, чтобы пожертвовать средства для своих собратьев.

В июне воплотилась в жизнь одно из заветных мечтаний Романа – он стал отцом. Жена Валентина, с которой Роман расписался в Одесском госпитале, родила очаровательную дочь.

А еще мужественный защитник мечтает о бионическом протезе руки, восстанавливающий подвижность и мелкую моторику. С его помощью он сможет брать мелкие предметы, заниматься ручной работой, ухаживать за собой и водить автомобиль.

Цена современных усовершенствованных протезов варьируется от 5 до 50 тысяч долларов. У семьи инвалида таких средств нет. Роман надеется, что найдется щедрый меценат, который ему в этом поможет.

Стоит напомнить, что Роман — уроженец небольшого села Косаровщина Роменского района Сумской области. Срочную службу проходил в 28-й ОМБр, а затем решил связать свою жизнь с Вооруженными силами Украины, подписав соответствующий контракт. Девять месяцев воевал в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области. С началом полномасштабного вторжения рашистской армады защищал населенные пункты Николаевской области. Тогда Одесская бригада выстояла, не дав оркам захватить город кораблей и открыть путь врагу в родную Одессу. В кровопролитных боях многие воины погибли, многие, как и Роман Мехур, искалечены.

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