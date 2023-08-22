Новини Одеси та Одеської області

Як «Bavovnyata» з Балти працюють на велику «бавовну»

Як «Bavovnyata» з Балти працюють на велику «бавовну»

Добре відомі на Поділлі балтські «Bavovnyata» – це активні юні волонтери Балтщини. Вони самі виготовляють смачну випічку і торгують нею біля ринку. Кошти йдуть на потреби ЗСУ.

У групі «Bavovnyata» — десятикласники Балтського ліцею №2. Вони вже придбали один дрон, наразі збирають кошти на другий. Зробили свій внесок і у купівлю автомобіля для військових.

У молодих волонтерів та борців за волю потужна мотивація — на бахмутському напрямку воює батько однієї із юних волонтерок. 

— Ми хочемо, щоб батько нашої однокласниці та усі батьки усіх дітей якнайшвидше повернулися додому живими і неушкодженими, — кажуть підлітки. 

Діти щиро вірять, що, лише об’єднавшись у своїй борні, можна подолати ворога і повернути мир та свободу в Україну. 

«Bavovnyata» закликають приєднатися до них

Запрошення у Бавовнята

Запрошення у Бавовнята

— Нам потрібні робочі руки! Потрібні люди, котрі будуть допомагати нам з приготуванням до благодійних ярмарків, — кажуть волонтери.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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