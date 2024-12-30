Різдво та Новий рік: як їх святкували одесити понад 200 років тому (відео)

У новому відео на Youtube-каналі «Одеське життя» розказуємо:

Що символізують яблука та печиво на ялинці?

Якої національності був Чебурашка?

Хто ледве не вдавився ялинкою?

Кого обрали переможцем у битві новорічних салатів?

З чого почалася історія різдвяної ялинки

Історія різдвяних ялинок почалась у середньовічній Німеччині. Вічнозелене дерево символізувало вічне життя людської душі. З часом його стали прикрашати:

яблуками – символом людського гріхопадіння,

печивом – символом причастя і єднання людини з Богом,

свічками – символом світла віри та ангельського духу.

Ця традиція дотримувалася багато століть, доки в середині XVIII століття в Німеччині не трапився неврожай яблук – їх не було зовсім! Тоді склодуви з Тюрингії зробили перші скляні ялинкові іграшки. Вони були настільки чарівні, що миттєво замінили яблука та печиво. Згодом різдвяний декор став дуже різноманітним, і скляні іграшки вважають головними прикрасами ялинок.

Як з’явились ялинки в Одесі

Одеса була одним з перших міст України, де почали встановлювати різдвяні ялинки. Цю традицію привезли з собою з Європи батьки засновників міста, де ялинки з’явилися на кілька віків раніше, ніж у нас.

Ялинками прикрашали палаци міської знаті, їх встановлювали у Старому театрі, готелях та рестораціях. Ялинка в Одесі – завжди не дешеве задоволення, бо найближчі до нас ліси знаходяться дуже далеко.

Для пересічних одеситів різдвяні дерева встановлювали на ярмарках. Народні гуляння проходили біля Привозу, у парках, а центром святкувань ставав Міськсад.

Головні символи свята – шампанське та вінегрет

Коли більшовики захопили владу, вони заборонили святкування Різдва. Лише у 1935 році за наказом Сталіна ялинки повернулись вже як новорічні дерева з п’ятикутною зіркою на верхівці.

Наступного року відновили виробництво шампанського. На багато років головними символами Нового року стали ялинки, шампанське та … вінегрет. Так, саме вінегрет, а не «Олів’є», тому що майонез в СРСР почали виробляти лише з кінця п’ятдесятих, а м’яса при більшовиках завжди бракувало.

Де головна ялинка Одеси

На вулиці Італійської біля старого ЦУМа, 50 років тому була прикрашена ялинка з фотозоною. Але фотографувати біля неї мав право лише фотограф «Одесфото».

За часів незалежності головною ялинкою Одеси стає ялинка на Думській площі. Понад двадцять років міська влада влаштовує біля неї новорічні концерти та народні гуляння на Приморському бульварі.

Сьогодні, під час страшної повномасштабної війни, головна ялинка переїхала на Дерибасівську, а задля безпеки містян новорічні гуляння обмежені комендантською годиною.

Якої національності Чебурашка, хто ледве не подавився ялинкою та інші цікаві історії дивіться в новому відео на Youtube-каналі «Одеське життя».

Олександр Отдєльнов

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