Трамвай «Чекай на мене» – таке було можливо тільки в Одесі (відео)

У новому відео на Youtube-каналі «Одеське життя» знаток Одеси Олександр Отдєльнов відповідає на такі запитання:

Де в Одесі ходив трамвай “Чекай на мене” та чому він отримав свою назву?

Заради якого маршруту змінили назви великих одеських вулиць?

Де проходить “Очеретовий” трамвай та чим він цікавий?

В який трамвай дорослим навіть вхід був заборонений?

Як з’явився трамвай в Одесі

Перший трамвайний маршрут був прокладений ще до революції спеціально до урочистого відкриття Промислової виставки. Він проходив від Грецької площі до Парка Маршрут отримав 32 номер та називався «Виставковим». Після закриття Виставки він перестав курсувати, а 32 маршруту трамвая в Одесі вже ніколи не було.

Де ходить Очеретовий трамвай

В Одесі, на відмінок інших українських міст, що відразу були прокладені не тільки міські, а й приміські маршрути. Трамваї ходили до Люстдорфу, Куяльницького та Хаджибейського лиманів.

Колія 20 трамвая проходить крізь густий очерет. Тому навесні, коли рясно квітне очерет, багато пасажирів їздять цим маршрутом, щоб просто помилуватися романтичним краєвидом. А сам 20 трамвай вже не одне покоління одеситів називають «Очеретовим».

Куди ходив бойовий трамвай

На початку Другої світової війни лінія оборони Одеси проходила так близько від міста, що трамваї прилаштувати для доставлення на передову поповнення особового складу та евакуації поранених. Для відсічі повітряних атак фашистів на платформу позаду вагона встановили зенітну гармату, прямо як зараз встановлюють кулемети на автівки для знищення ворожих дронів.

Інших даних, що ще десь у світі трамваї використовували у боях, немає.

Як заради трамвая перейменували вулиці

Коли в Одесі прийшов час замінити кінські та парові трамваї, що ходили до 16 станції Великого Фонтану електричними, було вирішено прокласти їх колію ближче до моря. Частину старої колії використали для трамвая у Люстдорф. Тому вулицю, де вони проходили, перейменували з Великофонтанської на Люстдорфську дорогу, а вулиця вздовж нового 18 маршруту отримала назву Фонтанської дороги.

Як з’явився трамвай «Чекай на мене»

Від 16 станції Великого Фонтану вздовж моря аж до Дачі Ковалевського один з самих цікавих одеських трамваїв за номером 19. Річ у тому, що по маршруту була прокладена лише одна пара рейок, а трамвай, що там ходив, мав дві кабіни. Він ходив повільно та дуже рідко. Багато пасажирів могли лише побачити, як він маячив десь вдалині. Саме за те гострі на язик одесити назвали 19 трамвай – «Чекай на мене».

В який трамвай було заборонено вхід дорослим та ще багато цікавого дивиться у новому відео на Youtube-каналі «Одеське життя».

Читайте також: