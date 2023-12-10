Ялинка по-одеськи: фотоісторія ялинки на Думській площі за 11 років

Новорічну ялинку на Думській площі перед мерією називають головною. Із цим далеко не всі згодні. Головна, мовляв, це та, що на Дерибасівській. Або та, що перед будівлею Одеської облдержадміністрації. Але саме з моменту «ялинко, засвітися!» на Думській площі у нас стартують різдвяно-новорічні свята.
Ялинка, з якою ми зустрічаємо 2022 рік, теж вірна традиції, починаючи з 2014 року: це все та ж ялинка, тільки в іншому оздобленні. Поряд з нею з’явилися світні восьминіг і водорості. З іншого боку новорічної ялинки на Думській встановлено цифри наступного року – 2022.
А якою була ялинка на Думській минулого року? А позаминулого? Як змінювався вигляд зеленої красуні за останні 10 років?
2011
Ялинку біля будівлі мерії було встановлено 15 грудня. Вона була “живою” – складеною з трьохсот сосон. Висота ялинки – 17 метрів. Була прикрашена іграшками та гірляндами. Маківка була виконана у вигляді великої сніжинки.
2012
Мало чим відрізнялася від ялинки-2011 зелена королева свята у 2012 році. Та ж висота і така кількість сосон, з яких вона була складена. Красувалася гірляндами та світлодіодними «ланцюжками».
2013
Ялинка також була висотою 17 метрів і на неї пішла така ж кількість сосон. Світлодіодні переливи, сніжинки, зірочки та гірлянди. 62 кулі на ялинці плавно змінювали колір. Поруч з’явилося казкове містечко зі світними тваринками.
2014
Наприкінці 2013 — на початку 2014 року одесити милувалися вже штучною ялинкою на Думській площі. Замовили її у майстрів із фірми «Люм’єр». Зовні вона була схожа на головну ялинку України у Києві. Висота ялинки (з маківкою) – 20 метрів, ширина – 9 метрів. На ній засвітили гірлянди у вигляді сніжинок. Ялинка була прикрашена і дзвіночками, переливалася безліччю квітів. Казкове містечко поруч з ялинкою поповнилося новими світними звірятками.
У середині січня 2014 року стало відомо, що одеська королева свята посіла восьме місце у рейтингу найвищих ялинок України.
2015
Була встановлена та сама ялинка, тільки з іншими оздобами. Її маківку прикрасили сніжинкою. Мега-сніжинками була «засипана» і сама ялинка. Новорічна героїня радувала кількома кілометрами гірлянд і світлодіодними лампочками, що переливаються різними кольорами.
2016
Майже нічого не змінилося у вигляді ялинки біля мерії. Та сама мега-сніжинка на верхівці, ті ж гірлянди. В оздобленні ялинки змінилися деякі «атрибути»: на ній з’явилися мега-іграшки у вигляді подарункових коробок.
2017
Ялинка — та сама. З’явилися нові звірятка у Казковому містечку поруч із ялинкою. Прикрасили ялинку білими сніжинками та світлодіодними іграшками. Головною її окрасою стали гірлянди та прозорі довгі шнури з розташованими всередині світлодіодами. Ялинка переливалася трьома основними кольорами: зеленим, синім та золотистим.
2018
Ялинка — та сама. Гілки були прикрашені новими візерунками та різнокольоровою облямівкою. на гілках з’явилися нові візерунки та різнокольорова облямівка. Казкове містечко поповнилося символом наступного року Собаки. Поруч з’явилася світна інсталяція у вигляді цифр «2018». Ялинку «запалювали» дуже святково і смачно: був розрізаний і розданий усім охочим величезний пряник площею понад 18 квадратних метрів. Пряник був прикрашений пряничними будиночками, солодкими Потьомкінськими сходами та Воронцовським маяком. Мега-пряник був занесений до Книги рекордів України.
2019
Ялинка — та сама. Її прикрасили гірляндами, шнуром зі світлодіодами. Новацією стало оздоблення: по спіралі кружляла світлодіодна хуртовина, була створена казкова ідилія: у великий червоний мішок по ялинці скочувалися величезні подарунки та ялинкові кулі. Три поросяти (символ 2019-го), що мінилися різними кольорами, оселилися в Казковому містечку.
2020
Поряд з тією самою ялинкою «оселився» Лускунчик і Мишиний король (символ 2020-го). На самій ялинці з’явилася прикраса у вигляді балерин, що танцювали. Жителі «Казкового містечка» розбрелися по Стамбульському парку.
2021
А такою була одеська ялинка під час минулих новорічних святкувань.
Фото: Марії Котової та з відкритих джерел