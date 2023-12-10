Ялинка по-одеськи: фотоісторія ялинки на Думській площі за 11 років

Ялинка, з якою ми зустрічаємо 2022 рік, теж вірна традиції, починаючи з 2014 року: це все та ж ялинка, тільки в іншому оздобленні. Поряд з нею з’явилися світні восьминіг і водорості. З іншого боку новорічної ялинки на Думській встановлено цифри наступного року – 2022.

А якою була ялинка на Думській минулого року? А позаминулого? Як змінювався вигляд зеленої красуні за останні 10 років?

2011

Ялинку біля будівлі мерії було встановлено 15 грудня. Вона була “живою” – складеною з трьохсот сосон. Висота ялинки – 17 метрів. Була прикрашена іграшками та гірляндами. Маківка була виконана у вигляді великої сніжинки.

2012

Мало чим відрізнялася від ялинки-2011 зелена королева свята у 2012 році. Та ж висота і така кількість сосон, з яких вона була складена. Красувалася гірляндами та світлодіодними «ланцюжками».

2013

Ялинка також була висотою 17 метрів і на неї пішла така ж кількість сосон. Світлодіодні переливи, сніжинки, зірочки та гірлянди. 62 кулі на ялинці плавно змінювали колір. Поруч з’явилося казкове містечко зі світними тваринками.

2014

Наприкінці 2013 — на початку 2014 року одесити милувалися вже штучною ялинкою на Думській площі. Замовили її у майстрів із фірми «Люм’єр». Зовні вона була схожа на головну ялинку України у Києві. Висота ялинки (з маківкою) – 20 метрів, ширина – 9 метрів. На ній засвітили гірлянди у вигляді сніжинок. Ялинка була прикрашена і дзвіночками, переливалася безліччю квітів. Казкове містечко поруч з ялинкою поповнилося новими світними звірятками.

У середині січня 2014 року стало відомо, що одеська королева свята посіла восьме місце у рейтингу найвищих ялинок України.

2015

Була встановлена ​​та сама ялинка, тільки з іншими оздобами. Її маківку прикрасили сніжинкою. Мега-сніжинками була «засипана» і сама ялинка. Новорічна героїня радувала кількома кілометрами гірлянд і світлодіодними лампочками, що переливаються різними кольорами.

2016

Майже нічого не змінилося у вигляді ялинки біля мерії. Та сама мега-сніжинка на верхівці, ті ж гірлянди. В оздобленні ялинки змінилися деякі «атрибути»: на ній з’явилися мега-іграшки у вигляді подарункових коробок.

2017

Ялинка — та сама. З’явилися нові звірятка у Казковому містечку поруч із ялинкою. Прикрасили ялинку білими сніжинками та світлодіодними іграшками. Головною її окрасою стали гірлянди та прозорі довгі шнури з розташованими всередині світлодіодами. Ялинка переливалася трьома основними кольорами: зеленим, синім та золотистим.

2018

Ялинка — та сама. Гілки були прикрашені новими візерунками та різнокольоровою облямівкою. на гілках з’явилися нові візерунки та різнокольорова облямівка. Казкове містечко поповнилося символом наступного року Собаки. Поруч з’явилася світна інсталяція у вигляді цифр «2018». Ялинку «запалювали» дуже святково і смачно: був розрізаний і розданий усім охочим величезний пряник площею понад 18 квадратних метрів. Пряник був прикрашений пряничними будиночками, солодкими Потьомкінськими сходами та Воронцовським маяком. Мега-пряник був занесений до Книги рекордів України.

2019

Ялинка — та сама. Її прикрасили гірляндами, шнуром зі світлодіодами. Новацією стало оздоблення: по спіралі кружляла світлодіодна хуртовина, була створена казкова ідилія: у великий червоний мішок по ялинці скочувалися величезні подарунки та ялинкові кулі. Три поросяти (символ 2019-го), що мінилися різними кольорами, оселилися в Казковому містечку.

2020

Поряд з тією самою ялинкою «оселився» Лускунчик і Мишиний король (символ 2020-го). На самій ялинці з’явилася прикраса у вигляді балерин, що танцювали. Жителі «Казкового містечка» розбрелися по Стамбульському парку.

2021

А такою була одеська ялинка під час минулих новорічних святкувань.

Фото: Марії Котової та з відкритих джерел