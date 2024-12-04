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На Дерибасівській «вирощують» головну ялинку Одеси (фоторепортаж)

На Дерибасівській «вирощують» головну ялинку Одеси (фоторепортаж)

Як то кажуть, не встигли озирнутися – а на порозі знов зимні свята. А які ж свята без головної ялинки? У ці дні її «вирощують» на Дерибасівській.

Як вже повідомляло «Одеське життя», на головній вулиці міста – великий клопіт: почалось встановлення новорічної ялинки.

Це вже відома нам ялинка, яка до повномасштабної війни прикрашала Думську (нині Біржову) площу поруч з мерією. Урочисте відкриття заплановано на шосте грудня – День Святого Миколая.

В центре Одессы монтируют елку
Монтаж главной елки Одессы, 3 декабря 2024 г.
Каркас главной елки Одессы
На Дерибасовской устанавливают елку

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Висота головної ялинки – 20 метрів, ширина – дев’ять. Верхівку ялинки традиційно увінчає різдвяна зірка, а прикрашена вона буде в традиційних українських тонах – орнамент і синьо-жовта стрічка.

Зараз, як бачите на наших фото, комунальники працюють над встановленням зеленої штучної красуні. Монтаж ялинки зазвичай триває не один день. Вона буде знаходитися поруч з Міським садом, як і минулого року.

В Одессе собирают новогоднюю елку, звезда
В Одессе начался монтаж главной елки
Коммунальщики собирают новогоднюю елку в Одессе
Монтаж главной елки Одессы
Фотозона на Дерибасовской

Поруч з місцем, де проходить монтаж ялинки, вже з’являються різдвяно-новорічні фотозони.

Ще на тему: Різдво та Новий рік не за горами: як перетворилися одеські вітрини (фоторепортаж).

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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