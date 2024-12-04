На Дерибасівській «вирощують» головну ялинку Одеси (фоторепортаж)

Як вже повідомляло «Одеське життя», на головній вулиці міста – великий клопіт: почалось встановлення новорічної ялинки.

Це вже відома нам ялинка, яка до повномасштабної війни прикрашала Думську (нині Біржову) площу поруч з мерією. Урочисте відкриття заплановано на шосте грудня – День Святого Миколая.

Висота головної ялинки – 20 метрів, ширина – дев’ять. Верхівку ялинки традиційно увінчає різдвяна зірка, а прикрашена вона буде в традиційних українських тонах – орнамент і синьо-жовта стрічка.

Зараз, як бачите на наших фото, комунальники працюють над встановленням зеленої штучної красуні. Монтаж ялинки зазвичай триває не один день. Вона буде знаходитися поруч з Міським садом, як і минулого року.

Поруч з місцем, де проходить монтаж ялинки, вже з’являються різдвяно-новорічні фотозони.

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Фото авторки