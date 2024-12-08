Нові парки Одеси – як греки змагалися з турками та що з того вийшло (відео)

У новому відео на Youtube-каналі «Одеське життя» знаток Одеси Олександр Отдельнов показав:

Де можуть бути заховані скарби Мішки Япончика?

Де заправляли питний бювет вином?

Як заховався недокомунізований Горький?

Чому парк назвали Стамбульским

Після того як Стамбул став містом-побратимом Одеси, турки виділили 1,5 млн доларів на реконструкцію ділянки схилів від Думи до Потьомкінських сходів. А влітку 2017 року відбулося урочисте відкриття Стамбульского парку.

Саме ця ділянка була обрана для створення Стамбульського парку, тому що на схилах між Думою та Ланжеронівським узвозом були знайдені руїни давньої мечеті. Вона була зруйнована після поразки турок у Хаджибеї. Але мечеть була збудована з одеського ракушняка. Час та волога перетворили його на порох, і коли вчені дісталися руїн, нажаль, з’ясувалося, що вивчати вже просто немає чого.

Де заправили питний бювет вином

Спочатку парк планували відкрити у вересні, але з’ясувалося, що у червні в Одесі відбудеться зустріч президента Порошенка з турецькою делегацією. Вирішили, що урочисте відкриття Стамбульского парку стане її частиною і відбудеться на три місяці раніше. Роботи велися цілодобово, парк був готовий, але обладнання для цього маленького бювету виготовити не встигли. Щоб фонтанчик для пиття не був сухим, підрядники вирішили, що на час урочистостей з нього буде текти сухе вино. Зі справжнім турецьким шиком!

Урочистості швидко закінчилися, а між бюветом та гротом Діани залишилися нерухомо лежати десятки любителів халявної випивки. Після цього заправляти бювет вином категорично заборонили!

Як греки змагалися с турками

Так історично склалося, що відносини між турками та греками завжди вельми напружені. Коли грецькі бізнесмени, що ведуть справи в Одесі, дізналися, що буде збудовано Стамбульський парк, вони одразу вирішили, що не будуть пасти задніх і збудують Грецький парк. Очолив цей проєкт лідер грецької спільноти України Пантелеймонас Бумбурас. Завдяки його зусиллям восени 18 року відкрито Грецький парк – витвір паркового мистецтва, справжній парк-галерея, де в тіні дерев на вас чекають вишукані скульптури Михаїла Реви.

Що стало перлиною Грецького парку, де можуть бути заховані скарби Мішки Япончика, та інші цікаві історії, дивиться у новому відео на Youtube-каналі «Одеське життя».

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Фото Марії Котової