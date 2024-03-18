Новини Одеси та Одеської області

Природні малюнки, березневі тривоги: сім миттєвостей одеського тижня

Природні малюнки, березневі тривоги: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з одинадцятого по сімнадцяте березня?

11 березня

У Літньому театрі одеського Міського саду все ще триває Новий рік:

Фото дня:

12 березня

Проспект Шевченка: коли часи створюють нові гасла…

Фото дня: на проспекте Шевченко

13 березня

У одеських горобців – березневі «збори» під музику дощу:

Фото дня: воробьи

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14 березня

Ви ж, звісно, його впізнали? Це відомий одеський Ласунчик (чи Наполеончик), який надихає оптимізмом. До речі, знаходиться напроти іншого (менш відомого) артоб’єкта – Старого стільця.

Фото дня: Наполеончик

15 березня

І знов повітряна тривога: в укритті – свій «настрій»…

Фото дня: в укрытии

16 березня

Отаку картину ми побачили на схилах під бульваром Жванецького, поруч зі сходами, що ведуть до вулиці Приморської... Чоловік, що проходив поруч, довго дивився на це нещасне дерево та сказав: «Наче сама одеська природа намалювала… Придивіться: це ж образ війни!».

Фото дня: образ войны

17 березня

Одеські газони у середині березня: ось вам ще трохи психотерапії від пані Природи та дбайливих людських рук:

Фото дня: газон в Одессе

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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