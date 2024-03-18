Природні малюнки, березневі тривоги: сім миттєвостей одеського тижня

11 березня

У Літньому театрі одеського Міського саду все ще триває Новий рік:

12 березня

Проспект Шевченка: коли часи створюють нові гасла…

13 березня

У одеських горобців – березневі «збори» під музику дощу:

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

14 березня

Ви ж, звісно, його впізнали? Це відомий одеський Ласунчик (чи Наполеончик), який надихає оптимізмом. До речі, знаходиться напроти іншого (менш відомого) артоб’єкта – Старого стільця.

15 березня

І знов повітряна тривога: в укритті – свій «настрій»…

16 березня

Отаку картину ми побачили на схилах під бульваром Жванецького, поруч зі сходами, що ведуть до вулиці Приморської... Чоловік, що проходив поруч, довго дивився на це нещасне дерево та сказав: «Наче сама одеська природа намалювала… Придивіться: це ж образ війни!».

17 березня

Одеські газони у середині березня: ось вам ще трохи психотерапії від пані Природи та дбайливих людських рук:

Фото авторки