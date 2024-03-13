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Березень по-одеськи: між дощем та повітряними тривогами (фоторепортаж)

Березень по-одеськи: між дощем та повітряними тривогами (фоторепортаж)

Дощ… Відкрили парасольки. Здається, зупинився… Закрили парасольки. Повітряна тривога… Відбій повітряної тривоги. Звичайний собі робочий день у березні…

– Як мене той дощ дістав! – жаліється жінка з пакунками.

– Більше тебе нічого не дістало?.. До речі, де твоя парасолька?

– Яка парасолька?! У мені ж дві руки. Треба щось купити, аби усіх нагодувати, а тут ще парасолька… Куди її? У зуби?

А це – звичайний одеський діалог на Новому базарі на третьому році повномасштабної війни.

Новый рынок в дождливый день
На одесском Новом базаре, дождь
Март в Одессе
Центр Одессы
Март в Одессе
Дождь в Одессе

Ще (це коли дощ збігається з повітряною тривогою) можна почути трохи виразів, які не «перекладаються». Жаль: колорит!..

Жінки з пакунками – усюди. Бо ж таки дійсно – «треба щось їсти». А перед цим все це купити та приготувати. А під час «купити» – побалакати, якщо вдасться…

Тут – ще тільки бруньки, тут – вже майже листячко… А де щось не зеленіє, так (це ж наші люди!) можна й домалювати природні «недоліки». Он вже красується штучне листя на гілках, а здається, що це якась дивна рослина… Такий собі артоб’єкт – для підняття настрою.

Март в Одессе, почки
Дождливый день в Одессе
Март в Одессе, деревья
Март в Одессе, прохожие
Март в Одессе, листики
Март в Одессе, авто
Март в Одессе, женщина
Март в Одессе, на улице
Март в Одессе, собака

Горобці зібралися на свої збори, дарма що той дощ… Що обговорюють?..

Придивляюсь: все одно люди на вулицях милуються красою пробудженої природи, яка не звертає увагу ні на той «добовий» дощ, ні на повітряні тривоги.

Милуються, бо ж це така собі психотерапія під час війни. Ну а ще треба вийти на вулицю, навіть під дощ, аби хоч якось «підлікувати нерви».

Бо ж треба продовжувати жити. І триматися…

Март в Одессе, после дождя
Март в Одессе, лужи
Март в Одессе, стол
Март в Одессе, дерево
Март в Одессе, цветник
Март в Одессе, клумба
Март в Одессе, ствол
Март в Одессе, карниз
Март в Одессе, лужа

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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