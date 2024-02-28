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Зелене диво та квіткова магія на вулицях Одеси наприкінці лютого (фоторепортаж)

Зелене диво та квіткова магія на вулицях Одеси наприкінці лютого (фоторепортаж)

Лютий собі добігає кінця. Але ж то тільки календарний лютий. Бо ж якщо придивитися, як виглядають зараз одеські клумби, газони, вуличні вази, то, здається, весна вже – «на повну». Додайте до цього яскраве сонце – і про яку зиму можна розмовляти?

– Ви як минулу шахедну ніч пережили? – питає мене біля газону з квітами та травичкою літня жіночка.

Знизую плечима, бо ж не знаю, що на це відповісти на третьому році повномасштабної війни. Ну от що сказати? Що звикнути до цього не можна і все ще лячно? Чи вже усім відоме:

«Переживаю за принципом «як коли»?..

Жінка ж жаліється, що наковталась пігулок, а заснути «після усього цього» все ж не могла, а «от сусідка моя спить собі, каже, що вже звикла»…

– Вже відбій повітряної тривоги був, а я лежала та й думала, що як прокинусь – піду дивитися на вуличні газони-клубми. Мені вже сімдесят п’ять, а я, здається, усі ці перші весняні квіточки та травичку тільки під час війни почала по-справжньому цінувати. Ви ж тільки подивіться на ці проліски… Якась магія. А це зелене диво!.. Мені здається, все це душу лікує…

Газоны в Одессе
Газоны в Одессе2
Газоны в Одессе, первые цветы
Газоны в Одессе в конце февраля
Конец февраля в Одессе
Газоны в Одессе
Газоны в Одессе4
Газоны в Одессе, уличная ваза

Подивились ми й на ці проліски, й на інші. І на оту «першу травичку», а ще на крокуси та все інше – дивне і магічне, як саме життя.

Пройшлися вулицями Молдаванки та «тихого» центру. Одеські клумби, одеські газони, вуличні вази наприкінці лютого… Десь ще – жодної квіточки, а десь – цілий квітник з різними пролісками. Деякі навіть здаються такими незвичними, що хочеться запитати: «Та чи проліски це? Такі великі!..»

Газоны в Одессе, подснежники
Газоны в Одессе, весенние цветы
Газоны в Одессе4
Газоны в Одессе, крокусы
Газоны в Одессе, первоцыеты
Газоны в Одессе5
Газоны в Одессе7
Газоны в Одессе7

Поки ходила-фотографувала, зрозуміла жіночку, що казала про перші вуличні квіти як про «природних психологів»…

Бо ж вся ця краса вирує, нагадує про щось дуже важливе, коли ще триває календарна зима. Вона – посеред вулиць, поруч з авто і перехожими, які поспішають у справах в ще один робочий день на третьому році повномасштабної війни.

Зелене диво, квіткова магія…

Газоны в Одессе, желтые крокусы
Одесские цветы в феврале
Газоны в Одессе, весенняя зелень
Газоны в Одессе, крокус
Газоны в Одессе9
Газоны в Одессе10
На одесской улице
Газон в Одессе
Одесса, февраль 2024 г.
Начало весны в Одессе

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
[mistape]
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