Творения природы, мартовские тревоги: семь мгновений одесской недели

11 марта

В Летнем театре одесского Горсада все еще продолжается Новый год:

12 марта

Проспект Шевченко: когда времена создают новые лозунги…

13 марта

У одесских воробьев – мартовское собрание под музыку дождя:

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14 марта

Вы же, конечно, его узнали? Это известный одесский оптимистичный Сладкоежка (или Наполеончик). Кстати, находится напротив другого (менее известного) арт-объекта – Старого стульчика.

15 марта

И снова воздушная тревога: в укрытии – свое «настроение»…

16 марта

Такую картину ми увидели на склонах под бульваром Жванецкого, рядом с лестницей, что ведет к улице Приморской… Мужчина, который проходил рядом, долго смотрел на это несчастное дерево и сказал: «Словно сама одесская природа нарисовала… Всмотритесь: это же образ войны!»

17 марта

Одесские газоны в середине марта: вот вам еще немного психотерапии от госпожи Природы и заботливых человеческих рук:

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