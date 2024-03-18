Творения природы, мартовские тревоги: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одеське життя» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с одиннадцатого по семнадцатое марта?
11 марта
В Летнем театре одесского Горсада все еще продолжается Новый год:
12 марта
Проспект Шевченко: когда времена создают новые лозунги…
13 марта
У одесских воробьев – мартовское собрание под музыку дождя:
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14 марта
Вы же, конечно, его узнали? Это известный одесский оптимистичный Сладкоежка (или Наполеончик). Кстати, находится напротив другого (менее известного) арт-объекта – Старого стульчика.
15 марта
И снова воздушная тревога: в укрытии – свое «настроение»…
16 марта
Такую картину ми увидели на склонах под бульваром Жванецкого, рядом с лестницей, что ведет к улице Приморской… Мужчина, который проходил рядом, долго смотрел на это несчастное дерево и сказал: «Словно сама одесская природа нарисовала… Всмотритесь: это же образ войны!»
17 марта
Одесские газоны в середине марта: вот вам еще немного психотерапии от госпожи Природы и заботливых человеческих рук:
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