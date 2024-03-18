Новости Одессы и Одесской области

Творения природы, мартовские тревоги: семь мгновений одесской недели

Творения природы, мартовские тревоги: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одеське життя» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с одиннадцатого по семнадцатое марта?

11 марта

В Летнем театре одесского Горсада все еще продолжается Новый год:

Фото дня: Летний театр Горсада

12 марта

Проспект Шевченко: когда времена создают новые лозунги…

Фото дня: на проспекте Шевченко

13 марта

У одесских воробьев – мартовское собрание под музыку дождя:

Фото дня: воробьи

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14 марта

Вы же, конечно, его узнали? Это известный одесский оптимистичный Сладкоежка (или Наполеончик). Кстати, находится напротив другого (менее известного) арт-объекта – Старого стульчика.

Фото дня: Наполеончик

15 марта

И снова воздушная тревога: в укрытии – свое «настроение»…

Фото дня: в укрытии

16 марта

Такую картину ми увидели на склонах под бульваром Жванецкого, рядом с лестницей, что ведет к улице Приморской… Мужчина, который проходил рядом, долго смотрел на это несчастное дерево и сказал: «Словно сама одесская природа нарисовала… Всмотритесь: это же образ войны!»

Фото дня: образ войны

17 марта

Одесские газоны в середине марта: вот вам еще немного психотерапии от госпожи Природы и заботливых человеческих рук:

Фото дня: газон в Одессе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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