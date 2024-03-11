Березень по-одеськи: похмурий день у Міськсаду

Старий-старий Міський сад Одеси похмурого березневого дня… Його скульптури немов причаїлися… Людей дуже мало: робочий день і погода «не дуже», та й настрій…

О, цей настрій!.. Навіть місцевий кіт (чи кішка) відвернувся від мене: йди собі, я сьогодні не в дусі.

Почула, як дві подруги розповідали одна одній про «чергові нічні шахові враження»:

— Вони ж (шахеди) як над самою головою дзижчали!.. Жах!..

— Ми з тобою живі? Живі! Будемо дихати й насолоджуватися.

— Боже, чим насолоджуватися?

— Та навіть хоча б тим, що скоро фонтан запрацює! Ось дивись, уже перевіряють його стан після зими…

А хтось дивується (до речі, ми теж): у Літньому театрі Міського саду все ще панує «новорічний настрій». Мега-іграшки красуються на гілках. А ось ялинку вже прибрали…

Березень хоч і не подарував сонячного дня, але все ж таки прикмети весни — усюди, треба тільки придивитися до всіх цих зелених весняних «ознак».

Ми ж живі…

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