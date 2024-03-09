Новини Одеси та Одеської області

Містично-загадкові одеські сходи-гігант: що не так зі старовинним фото?

Містично-загадкові одеські сходи-гігант: що не так зі старовинним фото?

Одеські історичні сходи-гігант… Сьогодні їх так ніхто не називає. Між тим, до появи знаменитих Потьомкінських сходів ці вузенькі (як на сьогоднішній погляд) сходи іменувалися саме так. Вони зв’язують бульвар Жванецького з вулицею Приморською. А на старовинних фото читаємо, що пролягли ці сходи по Торговій вулиці.

…І замок де-Азарта

Колись «Одеське життя» розповідало, чому це місце вважається містичним. Писали ми (перед самою повномасштабною війною) і про проблеми з цими «гігантськими сходами».

До речі, розповідали й про те, як колись, підіймаючись цими сходами, можна було побачити в усій красі палац (його ще називали замком) пана де-Азарта, якого давно вже немає, він був зруйнований під час Другої світової…

Одеське містичне місце

Щодо містики, то, нагадаємо, існує давня-давня легенда, яку розповіла нам свого часу докторка філологічних наук Наталя Кондратенко.

Ось вам трохи містики: на цьому місці час від часу начебто з’являється привид проклятої матір’ю дівчини. Привид «полює» виключно на молодих неодружених чоловіків. Дівчина увінчальній сукні з’являється несподівано, мовби нізвідки, і просить їй допомогти – буцімто вона підвернула ногу. Коли чуйні сміливці намагаються подати їй допомогу, вона раптом просилась повернутись назад, щоб забрати черевичок з підвернутої ноги. Молодий чоловік повертався назад, шукаючи поглядом залишений черевичок, а в мить, коли він повертався знову, привид зникав…

«Навіщо ретушувати старий знімок?»

Але ж, виявляється, є ще й одна загадка, що пов’язана з нашими «гігантськими сходами». Не містична, але дуже цікава. Про неї розповідає одеський журналіст, засновник відомого ресурсу «Стара Одеса в фото» Євген Волокін.

Річ у тому, що час доніс до нас старі фотографії (і листівки) сходів, що звалися «гігантськими».

Подивіться: ми бачимо і самі сходи, і той самий замок пана де-Азарта:

Одесская лестница-гигант на старом фото

Євген Волокін з цього приводу пише:

«Листівки з фотографією сходів, що з’єднують Приморську вулицю з Торговою вулицею — не рідкість. Коли таку листівку показали у групі нашого проєкту «Стара Одеса в фото» у Фейсбуці, її учасники поцікавилися: «Коли зроблено цей знімок?»
Визначити дату фотографії лише за цією листівкою не можна. На її обороті не вказано рік випуску, але якби й був – не факт, що видавці не використали стару архівну фотографію…».

Як розповідає Євген, дату (і автора) знімка встановити все ж таки вдалося:

«Розібратися допоміг знімок, який одеський фотограф Дмитро Іванович Пудичев як репортер зробив для журналу «Нива». На ній солдати охороняють прохід сходами від порту до міста у червні 1905 року. Тоді, у зв’язку з броненосцем, що збунтувався, «Князь Потьомкін-Таврійський» і безладами, що трапилися в порту, в Одесі було введено воєнний стан і перекрито підходи до порту»

Одесская лестница-гигант, фото с солдатами

Фото з солдатами

То й що, спитаєте? А те, що, як виявилося, це один й теж знімок!.. Але у «Ниві» — фотографія оригінальна, а на листівці – оброблена ретушером, який видалив фігури солдатів.

«Навіщо вирішили ретушувати старий знімок, а не сфотографувати сходи без солдатів, незрозуміло»,

– пише з цього приводу Євген.

До речі, Євген додав ще одне давнє фото наших «гігантських сходів», але яке було зроблене пізніше.

Лестница-гигант, еще одно старое фото

Це фото було зроблено пізніше

«Коли через багато років листівку із зображенням цього місця видавали знову, його спеціально ще раз сфотографували. Тут усе лишилося, як і раніше, лише молоді деревця підросли»,

– розповідає Євген Волокін.

Пройшлися ми сьогодні цими сходами – колись «гігантськими»… Зараз, звісно, аж ніяк не до їхнього ремонту. Людей тут тепер дуже мало. Як сходи виглядають зараз – на наших фото. До речі, придивіться: є місця, де їх свого часу «латали» не менш історичними лавовими плитами…

Одесская лестница-гигант, лавовые плиты
Одесская лестница-гигант
Одесская лестница-гигант2
Одесская лестница-гигант, наши дни

Фото авторки, старі фото – ресурс Євгена Волокіна «Стара Одеса в фото»

Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk