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«Моторошно дивитись!»: ситуація на одеському проспекті Шевченка після рашистського прильоту (фоторепортаж)

«Моторошно дивитись!»: ситуація на одеському проспекті Шевченка після рашистського прильоту (фоторепортаж)

Одеський проспект Шевченка після рашистського прильоту… Минуло майже півдоби… Машини «швидкої», рятувальники, комунальники, багато людей… Всі зараз зайняті своєю справою. Це зветься «ліквідування наслідків трагедії»…

Дорога перекрита. Хтось з пішоходів підходить до працівників, що збирають всі ці жахливі наслідки «прильоту» 14 червня, пропонує свою допомогу.

проспект шевченко прилет

Нагадаємо, рф атакувала Одесу чотирма ракетами типу калібр з акваторії Чорного моря. Одесити про таке тепер називають «Черговим прилітом».

проспект шевченко

Тим часом оте скло і «все інше» обережно збирається біля кожної будівлі, що постраждала. І ніхто не називає все зібране «сміттям»…

просект шевченко прилет

«Моторошно дивитись!» — каже чоловік похилого віку. Потім обертається і дивиться на будівлю нашого Політеха. Додає: «Там, здається, в вікнах жодного скла не залишилося…».

Прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за фактом нічного удару по Одесі. Офіційно: «Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни з боку росії за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України. В ніч на 14 червня в ході ракетної атаки на Одесу збройні сили росії застосували заборонені міжнародним правом засоби та способи ведення війни. Нагадаємо, в результаті нічного обстрілу троє людей загинули, а ще 13 отримали множинні поранення та опинилися в лікарнях. Зруйновано склад торгової мережі, серйозно пошкоджено бізнесцентр, багатоповерхові будинки житлового комплексу поблизу, а також виш, торгові об’єкти та автомобілі, що знаходилися поруч. На місцях «прильотів» працюють прокурори, слідчі СБУ та співробітники поліції, які фіксують черговий військовий злочин росії».

проспект шевченко прилет
проспект шевченко прилет
проспект шевченко прилет
проспект шевченко прилет
проспект шевченко прилет
проспект шевченко прилет
проспект шевченко прилет
проспект шевченко прилет
просект шевченко прилет
просект шевченко прилет

Марія Котова

Фото авторки

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