Українців з-за кордону будуть призивати до армії: міністр оборони

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю німецьким виданням Welt та Bild.

В інтерв’ю Умєров сказав про запрошення військовозобов’язаних чоловіків до пунктів призову. Але німецьке видання вважає, що на чоловіків можуть бути накладені санкції, якщо вони не відреагують на таке запрошення.

Умєров заявив, що наразі питання обговорюється щодо реакції та заходів, якщо чоловіки не приїдуть добровільно.

Також міністр оборони вважає, що у питанні мобілізації має бути справедливість. Для захисту країни важливо, коли військові навчені та оснащені, вони знають, де і коли вони будуть служити та відомо, коли їх демобілізують. Але для новобранців також будуть можливості служити згідно з їхніми здібностями.

Умєров зазначив, що українцям за кордоном надішлють запрошення долучитися до захисту країни.

Окрім того, Умєров додав, що служити країні, це не покарання, це честь. Тому він не симпатизує чоловікам, які цього уникають.

Німецькі видання привели також статистичні дані що військовозобов’язаних чоловіків, які наразі перебувають на території країни. З 24 лютого 2022 року до Німеччини прибув 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років. З них наразі в країні перебувають 189 484.

Але інформацію про призов українців з-за кордону уточнили в Міністерстві оборони України. Речник Міноборони Ілларіон Павлюк пояснив, що зараз на порядку денному немає обговорення про призов чоловіків, які виїхали з України.

За словами Павлюка, якщо громадяни України за кордоном хочуть долучитися до захисту своєї країни, то вони мають приїхати в Україну й долучитися.

Раніше “Одеське життя” писало про мобілізацію студентів в Україні у 2024 році та що торкнеться вона лише тих, кому виповнилося 30 років, і хто здобуває другу вищу освіту.