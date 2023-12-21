Тільки в Одесі: як Руслана Писанка, яка пішла від нас, продовжує допомагати ЗСУ

Цей захід організували поет та композитор, письменник та продюсер Олена Палашек спільно з директором Всеукраїнського жіночого фестивалю DIVA, ТВ-експертом у сфері мод Іриною Сидорук.

Дружба Палашек та Руслани Писанки була міцною та плідною. Протягом багатьох років вони створювали низку проектів, спрямованих на популяризацію української культури та мистецтва як у рідній країні, так і за кордоном.

Агресія Росії проти України внесла свої зміни до діяльності Палашек. Свої таланти та зусилля Олена спільно з ДО Асоціації жінок України «ДІЯ» направила на надання волонтерської допомоги українським захисникам. Генератори, турнікети, ліки та багато іншого регулярно надходить 18-й бригаді морпіхів (морським котикам). Черговий сюрприз отримають наші захисники на Різдво та Новий рік. Це будуть півтори тисячі пряників, розписаних із любов’ю активістками «ДІІ».

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Тому закономірно, що відеоряд, у якому весь батальйон українських захисників дружно скандував слова подяки на адресу активних волонтерок, розтопив серце глядачів. Дуже тепло та захоплено гості приймали також відео зі спогадами про Руслана, який надіслали Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Олег Філімонов так чуттєво розповідав про велику актрису, що зал затамував подих. Не обійшлося і без його фірмових анекдотів, з яких колись сміялася Писанка. Олеся Бурма співала нові пісні Олени Палашек, коли на величезному екрані через фотографії Руслани пролітали зірки. Адже й Писанка сама пронеслася життям, як яскрава комета. Вінчала цей пам’ятний вечір улюблена пісня Руслани «Розмови», яка виконала її авторка Олена Палашек під акомпанемент піаністки Євгенії Воюцької.

Жаліли лише організатори концерту та артисти, що цей концерт не можуть слухати в цей момент у своїх окопах та на вогневих рубежах бійці батальйону морпіхів. Їм буде надіслано відеозапис виступу артистів. Вони й самі збираються приїхати зі своїми номерами до захисників, коли воїни будуть на відпочинку.

На головному фото: батальйон морпіхів скандує слова подяки членам Асоціації жінок України «Дія». У центрі керівник цієї громадської організації Наталія Делієва.