Погодні капризи, вуличні несподіванки: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 22 по 28 липня?
22 липня
На Новому базарі своя атмосфера:
23 липня
По спекотній одеській вулиці – під надійною охороною:
24 липня
Як же одесити намагаються створити красу біля своїх домівок! На жаль, рекордна спека вносить свої корективи…
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25 липня
Зазвичай на одеський Привоз з домашніми улюбленцями не приходять (це ж вам не Новий базар!), але, як виявилось, бувають й виключення…
26 липня
Липневий дощик: на одеських клумбах – справжнє свято!
27 липня
А одеські кав’ярні докладають неабияких зусиль, аби виглядати незвично і милувати погляд:
28 липня
Парк Перемоги: і здається, що немає ні війни, ні пекельної спеки…
Фото авторки