Погодні капризи, вуличні несподіванки: сім миттєвостей одеського тижня

Паркан на одеському пляжі став «виставковим залом» Нещодавно, а саме 27 липня, «Одеське життя» публікувало фотофакт про те, що на пляжі Золотий берег на 16-й станції Великого Фонтану встановили паркан на пірсі. Але, як з’ясувалося, дещо ми недоповіли, на що відразу звернув увагу наш читач, одеський художник та дизайнер Вадим Луговцов. Що ж, якщо вже не «копнули глибше» відразу, виправлятимемося! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеський Карантинний узвіз: закритий чи відкритий? (фото) Старий одеський Карантинний узвіз – трохи таємниче та історичне невеличке місце – з 27 липня закритий для проїзду транспорту. Про це повідомила одеська мерія. Ми пішли знайомитися з узвозом, що став тепер «закритий». Та виявилось, що транспорт тут курсує, як і раніше. А як виглядає зараз сам узвіз? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ