Погодні капризи, вуличні несподіванки: сім миттєвостей одеського тижня

Погодні капризи, вуличні несподіванки: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 22 по 28 липня?

22 липня

На Новому базарі своя атмосфера:

Фото дня в Одессе: на Новом базаре

23 липня

По спекотній одеській вулиці – під надійною охороною:

Фото дня в Одессе: охрана

24 липня

Як же одесити намагаються створити красу біля своїх домівок! На жаль, рекордна спека вносить свої корективи…

Фото дня в Одессе:

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25 липня

Зазвичай на одеський Привоз з домашніми улюбленцями не приходять (це ж вам не Новий базар!), але, як виявилось, бувають й виключення…

 

26 липня

Липневий дощик: на одеських клумбах – справжнє свято!

Фото дня в Одессе: июльский дождик

27 липня

А одеські кав’ярні докладають неабияких зусиль, аби виглядати незвично і милувати погляд:

Фото дня в Одессе: вход в кафе

28 липня

Парк Перемоги: і здається, що немає ні війни, ні пекельної спеки…

Фото дня в Одессе: в парке Победы

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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