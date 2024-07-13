Липневі одеські вулиці під час температурних рекордів (фоторепортаж)

Липневі одеські вулиці під час температурних рекордів (фоторепортаж)

Не життя – казка! Від повітряної тривоги до повітряної тривоги, під звичний вже спів генераторів проходимо одеськими вулицями. А температура того повітря (якщо це так можна назвати) – чи під сорок, чи за сорок. А що ж на тих вулицях?..

А вулиці у центрі – майже безлюдні. Хоча чую й іншу думку:

– Ну от що робити вдома, якщо там світла немає? Вентилятор – й той без електрики не запрацює!..

Далі чую роздуми від нечисленних перехожих про холодильники та все таке інше. Та це ненадовго. Ті, хто вирішив таки вийти у таку спеку, намагається хоч чомусь порадіти.

Жара в Одессе
Жара в Одессе, роза
Жара в Одессе, июльские розы
Жара в Одессе, июль 2024
Жара в Одессе, цветы
Жара в Одессе, гегнератлор
Жара в Одессе, дети
Жара в Одессе, голубь
Жара в Одессе, дорога

Порадіти є чому: знайшов лавку у тіні – вже щастя… Та де ж її знайдеш?..

От і бачимо «картинку»: лавки стоять собі порожні рядочком під сонечком гарячим-гарячим, скоріше пекельним…

Біля фонтану у Міському саду людей теж мало. Бо прохолоди від нього мало, ну хіба що ближче до вечора, хоча й вечір той прохолоди дає ну дуже мало…

Біля відомого дванадцятого стільця на Дерибасівській сімейна пара з малюком намагаються зробити фото. Чоловік навіть хотів сісти на той стілець, одразу зрозумів, що можна й опік отримати.

Навіть Дерибасівська майже «пуста», от хіба що поруч з екскурсійними авто все ж можна побачити невеличку купу людей…

А на клумбах все ж красуються (поруч з генераторами) одеські троянди. Це ж треба: яка стійкість!

Жара в Одессе, бак
Жара в Одессе, бабушка
Жара в Одессе, в Горсаду
Жара в Одессе, Горсад
Жара в Одессе, фонтан
Горсад в жару
Жара в Одессе, стул
Жара в Одессе, скамейки
Жара в Одессе, Пасхальное дерево

– Хоча б краплю прохолоди! – чую знов і знов.

– Нам тільки отаких температурних рекордів під час війни не вистачало!

– Та витримаємо! Все витримаємо! – каже якийсь оптиміст.

Пекельна спека на одеських вулицях. Якийсь скажений липень. Знов лунає повітряна тривога… Як це все виглядає – дивіться на наших фото.

Життя триває!..

Жара в Одессе, Утесов
Жара в Одессе, экскурсия
Жара в Одессе, Дерибасовская
Жара в Одессе, кролики
Жара на одесской улице
Жара в Одессе, мотоцикл
Июль в Одессе
Жара в Одессе, у фонтана
Жара в Одессе, загорелый мужик

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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