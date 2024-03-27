Парк Перемоги: після прильоту та березневої зливи (фоторепортаж)

А ще важко повірити, що учора зовсім поруч був ракетний «прильот»… Хоча нечисленні люди (будній день), що прогулюються тут, здається, тільки про це і говорять.

Природа собі просинається, милостиво дозволяє помилуватись собою. А милуватися ж є чим: тут вам і ставок з пернатими, і ранні квіточки, десь ще тільки бруньки, десь – крихітне листячко… І зелена-зелена трава.

Навіть важко повірити, що тут, на проспекті Шевченка, навпроти парку жахає будівля Палацу спорту і будинки без вікон.

Простягаються алеї з новими назвами – алея прикордонників, алея Сил тероборони… Назви – суто нашого часу, як і сама назва парку – наша віра та надія.

А ще у парку Перемоги дуже чисто: в наші важкі часи навіть така «деталь» впадає в очі. Бо ж око само по собі шукає позитив.

А на лавці жінка голосно пояснює комусь по мобільнику:

– Ні-ні, не хвилюйся, я сиджу біля самого входу в парк… Бо після вчорашнього боюсь заходити далеко…

Фото авторки