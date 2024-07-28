Погодные капризы, уличные сюрпризы: семь мгновений одесской недели

Погодные капризы, уличные сюрпризы: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 22 по 28 июля?

22 июля

На Новом базаре – своя атмосфера:

Фото дня в Одессе: на Новом базаре

23 июля

По жаркой одесской улице – под надежной охраной:

Фото дня в Одессе: охрана

24 июля

Как же одесситы стараются создать красоту рядом со своими домами. К сожалению, рекордная жара вносит свои коррективы…

Фото дня в Одессе: рекордная жара

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

25 июля

Обычно на одесский Привоз с домашними любимцами не приходят (это же вам не Новый базар!), но, как выяснилось, бывают и исключения:

Фото дня в Одессе: на Привозе

26 июля

Июльский дождик: на одесских клумбах – настоящий праздник!

Фото дня в Одессе: июльский дождик

27 июля

А одесские кафешки прикладывают максимум стараний, чтобы выглядеть необычно и радовать взгляд:

Фото дня в Одессе: вход в кафе

28 июля

Парк Победы: и кажется, что нет ни войны, ни адской жары…

Фото дня в Одессе: в парке Победы

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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