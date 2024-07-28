Погодные капризы, уличные сюрпризы: семь мгновений одесской недели

22 июля

На Новом базаре – своя атмосфера:

23 июля

По жаркой одесской улице – под надежной охраной:

24 июля

Как же одесситы стараются создать красоту рядом со своими домами. К сожалению, рекордная жара вносит свои коррективы…

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25 июля

Обычно на одесский Привоз с домашними любимцами не приходят (это же вам не Новый базар!), но, как выяснилось, бывают и исключения:

26 июля

Июльский дождик: на одесских клумбах – настоящий праздник!

27 июля

А одесские кафешки прикладывают максимум стараний, чтобы выглядеть необычно и радовать взгляд:

28 июля

Парк Победы: и кажется, что нет ни войны, ни адской жары…

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