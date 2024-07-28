Погодные капризы, уличные сюрпризы: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 22 по 28 июля?
22 июля
На Новом базаре – своя атмосфера:
23 июля
По жаркой одесской улице – под надежной охраной:
24 июля
Как же одесситы стараются создать красоту рядом со своими домами. К сожалению, рекордная жара вносит свои коррективы…
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25 июля
Обычно на одесский Привоз с домашними любимцами не приходят (это же вам не Новый базар!), но, как выяснилось, бывают и исключения:
26 июля
Июльский дождик: на одесских клумбах – настоящий праздник!
27 июля
А одесские кафешки прикладывают максимум стараний, чтобы выглядеть необычно и радовать взгляд:
28 июля
Парк Победы: и кажется, что нет ни войны, ни адской жары…
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