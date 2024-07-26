Ціни на Привозі 26 липня: суха картопля, діамантовий виноград

О, виноград!

– О, виноград! – радіє жіночка, навіть парасольку опустила, аби помилуватись.

Та радість змінюється на розпач:

– Скільки, скільки?

Продавець немов не відчуває тональність питання:

– Там все написано…

Так, написано. Виноград коштує від 150 до 250 гривень.

– А, так він діамантовий, – каже жіночка та йде собі далі…

Написи «мед» та «солодкий, як мед» змінились на просто «солодкий мед». Причому все на Привозі тепер «солодкий мед». Ну окрім картоплі, мабуть. Ніхто не замислюється навіть, чи буває мед не солодким…

Дощик собі йде потроху, покупець питає:

– Картопля суха?

– Яких тільки питань не почуєш… Звісно, суха. Чого вона повинна бути мокрою?

– Тому що дощ.

– Ну тоді помацайте її…

– Не треба нічого мацати! Ви ж бачите – картопля суха. Її вже протерли!..

Остання «репліка» – це спроба пошуткувати. Але чомусь «не проходить». Покупець все це слухає, і знов питає спокійно:

– То картопля суха чи мені в інше місце йти?..

Ну а що там з цінами на цьому Привозі під час дощу?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 15-20 грн;

цибуля – 20-35 грн;

помідори – 15-80 грн;

буряк – 20-35 грн;

кабачки – 10-20 грн;

огірки – 30-50 грн;

солодкий перець – 35-80 грн;

баклажани – 20-50 грн;

капуста – 10-25 грн;

часник – 100-130 грн;

морква – 20-35 грн;

кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;

зелень у пучках – від 10 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 15-30 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 40-60 грн;

апельсини – 50-70 грн;

аґрус (дуже мало) – 50-60 грн;

малина – 70-90 грн;

персики – 20-60 грн;

сливи – 10 (такі вам не сподобаються)-40 грн;

абрикоси – 25-60 грн;

кавуни – 10-25;

дині – 20-50.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 25-60 грн;

бринза – 150-230 грн;

сир – 70-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-250 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 150-180 грн;

шия – 170-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 50-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-230 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

короп – 50-120 грн.

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